«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта со Стерлингом до лета 2023 года

Источник: Reuters

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

«Я очень рад подписанию нового соглашения. В “Манчестер Сити” я добился невероятного прогресса. С первых минут пребывания в клубе я ощущал, что сделал правильный выбор, когда решил перейти в “Ман Сити”. Благодарен клубу за это», — прокомментировал подписание контракта Стерлинг.