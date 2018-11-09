«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта со Стерлингом до лета 2023 года
Полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг продлил контракт с клубом.
Полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг продлил контракт с клубом.
Новое соглашение будет рассчитано до лета 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.
«Я очень рад подписанию нового соглашения. В “Манчестер Сити” я добился невероятного прогресса. С первых минут пребывания в клубе я ощущал, что сделал правильный выбор, когда решил перейти в “Ман Сити”. Благодарен клубу за это», — прокомментировал подписание контракта Стерлинг.
Ранее сообщалось, что по новому соглашению зарплата Стерлинг может вырасти до £ 300 тыс. (примерно € 342 тыс.) в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком «горожан».