«Лестер» поставит памятник Шриваддханапрабхе около своего стадиона

«Мы никогда не сможем отплатить ему за то, что он сделал для нас: для меня, семьи и всех, кто связан с “Лестером”. Однако мы чтим его память и храним его наследие», — прокомментировал новость сын Вишая, вице-президент «Лестера» Айватт Шриваддханапрабха.
27 октября, после матча «Лестер» — «Вест Хэм Юнайтед», возле стадиона «лис» потерпел крушение вертолёт Шриваддханапрабхи. Вертолёт взлетел, однако вскоре потерял управление и рухнул на парковку. В трагедии погибли находившиеся в тот момент на борту владелец и члены персонала — Нусар Сукнамаи и Кавепрон Пунпар, пилот Эрик Сваффер и пассажирка Изабелла Роза Лечович.