«Лестер» поставит памятник Шриваддханапрабхе около своего стадиона

«Мы никогда не сможем отплатить ему за то, что он сделал для нас: для меня, семьи и всех, кто связан с “Лестером”. Однако мы чтим его память и храним его наследие», — прокомментировал новость сын Вишая, вице-президент «Лестера» Айватт Шриваддханапрабха.