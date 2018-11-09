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21:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лестер» поставит памятник Шриваддханапрабхе около своего стадиона

«Лестер Сити» около своего домашнего стадиона «Кинг Пауэр — Уолкерс» поставит памятник бывшему владельцу клуба Вишаю Шриваддханапрабхе, который погиб при крушении вертолёта 27 октября, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: Reuters

«Мы никогда не сможем отплатить ему за то, что он сделал для нас: для меня, семьи и всех, кто связан с “Лестером”. Однако мы чтим его память и храним его наследие», — прокомментировал новость сын Вишая, вице-президент «Лестера» Айватт Шриваддханапрабха.

27 октября, после матча «Лестер» — «Вест Хэм Юнайтед», возле стадиона «лис» потерпел крушение вертолёт Шриваддханапрабхи. Вертолёт взлетел, однако вскоре потерял управление и рухнул на парковку. В трагедии погибли находившиеся в тот момент на борту владелец и члены персонала — Нусар Сукнамаи и Кавепрон Пунпар, пилот Эрик Сваффер и пассажирка Изабелла Роза Лечович.

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