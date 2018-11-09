Футболисты минского «Динамо» выиграли у «Слуцка» в матче чемпионата Беларуси

Подопечные Сергея Гуренко уже на восьмой минуте первого тайма открыли счет. Автором гола стал Филипп Иванов. Во втором тайме «Слуцк» имел хороший шанс сравнять счет после выход один на один с голкипером Владислава Жука, но полузащитник гостей пробил мимо ворот. Окончательный счет установил Александр Макась.
Минские динамовцы набрали 57 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата.
В другом матче на старте тура футболисты «Городеи» обыграли на родном поле брестское «Динамо» — 1:0. Это поражение значительно осложнило задачу для подопечных Марцела Лички по выходу в зону еврокубков.
Чемпионат Беларуси продолжится 10 ноября матчами «Ислочь» — «Витебск», «Гомель» — «Минск», «Неман» — «Смолевичи». В воскресенье, 11 ноября, сыграют «Торпедо» (Минск) — «Днепр», «Торпедо-БелАЗ» — «Луч». Центральный матч 28-го тура «Шахтер» — БАТЭ перенесен на 21 ноября.