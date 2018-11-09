Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Леванте1
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лилль0
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ганновер-961
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрозиноне0
Фиорентина1
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т2
Анжи0
Футбол. Первый дивизион
10.11
Луч
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
10.11
СКА-Хабаровск
Тюмень
Все события
Фоторепортажи
30Массимо улетел. Невероятное прощание
11Посвящение «Лестера», победа «Реал Мадрида» и другие события выходных
22:20 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» выиграли у «Слуцка» в матче чемпионата Беларуси

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» в домашней игре добились победы над «Слуцком» со счетом 2:0 на старте 28-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Подопечные Сергея Гуренко уже на восьмой минуте первого тайма открыли счет. Автором гола стал Филипп Иванов. Во втором тайме «Слуцк» имел хороший шанс сравнять счет после выход один на один с голкипером Владислава Жука, но полузащитник гостей пробил мимо ворот. Окончательный счет установил Александр Макась.

Минские динамовцы набрали 57 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата.

В другом матче на старте тура футболисты «Городеи» обыграли на родном поле брестское «Динамо» — 1:0. Это поражение значительно осложнило задачу для подопечных Марцела Лички по выходу в зону еврокубков.

Чемпионат Беларуси продолжится 10 ноября матчами «Ислочь» — «Витебск», «Гомель» — «Минск», «Неман» — «Смолевичи». В воскресенье, 11 ноября, сыграют «Торпедо» (Минск) — «Днепр», «Торпедо-БелАЗ» — «Луч». Центральный матч 28-го тура «Шахтер» — БАТЭ перенесен на 21 ноября.

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Слуцк
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Лобода откровенно рассказала о своем диагнозе
Ученые назвали самую эффективную диету
«Спартак» заплатит «Арсеналу» 3,2 млн евро за переход Кононова
Лиги раздора. Почему ЧМ может остаться без звезд футбола
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака»
СМИ: «Зенит» требует 30 миллионов евро у «Милана»
Россияне вышли в финал Межконтинентального кубка
Футболисты тульского «Арсенала» одержали победу над «Анжи»
Орлов: Французский середняк работает с мячом лучше «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь