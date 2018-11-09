Футболисты минского «Динамо» выиграли у «Слуцка» в матче чемпионата Беларуси

Подопечные Сергея Гуренко уже на восьмой минуте первого тайма открыли счет. Автором гола стал Филипп Иванов. Во втором тайме «Слуцк» имел хороший шанс сравнять счет после выход один на один с голкипером Владислава Жука, но полузащитник гостей пробил мимо ворот. Окончательный счет установил Александр Макась.