Снейдер жестко отреагировал на удаление в матче чемпионата Катара. Потом пришлось оправдываться

Уэсли Снейдер построил фантастическую карьеру — был восходящей звездой в «Аяксе», стал чемпионом Испании в составе «Реала», а также взял Лигу чемпионов с «Интером» Моуринью, присовокупив к нему Скудетто. А еще чуть было не выиграл чемпионат мира со сборной Нидерландов и всерьез претендовал на «Золотой мяч» в 2010 году. В марте этого года Снейдер завершил карьеру на международном уровне, а летом перешел из «Ниццы» в катарскую «Аль-Гарафу». В 34 года великий плеймейкер уехал доигрывать.

В чемпионате Катара Снейдер по праву считается главной звездой наравне с Хави. Уэсли забил 7 мячей в 12 играх за «Аль-Гарафу», правда, сама команда плетется на шестом месте, отставая от лидера «Аль-Духаиль» на 13 очков. В последнем туре с «Катар СК» Уэсли оформил дубль, его команда одержала победу 2:0. Правда, крутое выступление голландца омрачило удаление на первой добавленной минуте. И тут началось самое интересное.

Уходя с поля, разъяренный Снейдер обратился в сторону скамейки запасных своей команды и сказал, что это была его последняя игра в Катаре. Интересно, что ранее он заявлял, что отклонил несколько предложений из самых разных клубов ради игры в этой стране и счастлив оказаться на Ближнем Востоке после успешной карьеры в Европе.

Правда, через несколько часов Уэсли пошел на попятную и выложил следующий пост в твиттере:

«Во время матча я слишком эмоционально отреагировал на красную карточку, которую не заслуживал. Но я хочу заранее предупредить все спекуляции в СМИ: мне нравится жить и играть в футбол в Катаре».