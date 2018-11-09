Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Леванте1
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лилль0
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ганновер-961
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрозиноне0
Фиорентина1
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т2
Анжи0
Футбол. Первый дивизион
10.11
Луч
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
10.11
СКА-Хабаровск
Тюмень
Все события
Фоторепортажи
30Массимо улетел. Невероятное прощание
11Посвящение «Лестера», победа «Реал Мадрида» и другие события выходных
22:55 (мск), источник: Sport24

Снейдер жестко отреагировал на удаление в матче чемпионата Катара. Потом пришлось оправдываться

Уэсли чудит.

Наверх

Уэсли Снейдер построил фантастическую карьеру — был восходящей звездой в «Аяксе», стал чемпионом Испании в составе «Реала», а также взял Лигу чемпионов с «Интером» Моуринью, присовокупив к нему Скудетто. А еще чуть было не выиграл чемпионат мира со сборной Нидерландов и всерьез претендовал на «Золотой мяч» в 2010 году. В марте этого года Снейдер завершил карьеру на международном уровне, а летом перешел из «Ниццы» в катарскую «Аль-Гарафу». В 34 года великий плеймейкер уехал доигрывать.

В чемпионате Катара Снейдер по праву считается главной звездой наравне с Хави. Уэсли забил 7 мячей в 12 играх за «Аль-Гарафу», правда, сама команда плетется на шестом месте, отставая от лидера «Аль-Духаиль» на 13 очков. В последнем туре с «Катар СК» Уэсли оформил дубль, его команда одержала победу 2:0. Правда, крутое выступление голландца омрачило удаление на первой добавленной минуте. И тут началось самое интересное.

Уходя с поля, разъяренный Снейдер обратился в сторону скамейки запасных своей команды и сказал, что это была его последняя игра в Катаре. Интересно, что ранее он заявлял, что отклонил несколько предложений из самых разных клубов ради игры в этой стране и счастлив оказаться на Ближнем Востоке после успешной карьеры в Европе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, через несколько часов Уэсли пошел на попятную и выложил следующий пост в твиттере:

«Во время матча я слишком эмоционально отреагировал на красную карточку, которую не заслуживал. Но я хочу заранее предупредить все спекуляции в СМИ: мне нравится жить и играть в футбол в Катаре».

Радует, что даже на закате карьеры Уэсли сохраняет эмоции от игры. Даже за которые приходится потом оправдываться.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая горячая теннисистка планеты снова снялась в откровенной фотосессии для журнала SI
Украинский вратарь изобрел необычный способ отбивать пенальти. Выглядит очень круто!
«Спартак» заплатит «Арсеналу» 3,2 млн евро за переход Кононова
Лиги раздора. Почему ЧМ может остаться без звезд футбола
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака»
СМИ: «Зенит» требует 30 миллионов евро у «Милана»
Россияне вышли в финал Межконтинентального кубка
Футболисты тульского «Арсенала» одержали победу над «Анжи»
Орлов: Французский середняк работает с мячом лучше «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь