Источник: Рыболовлев вернется в Москву
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, являющийся владельцем «Монако», вернется в Москву, утверждает «Новая газета».
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, являющийся владельцем «Монако», вернется в Москву, утверждает «Новая газета».
51-летний бизнесмен должен прилететь в столицу России 10 ноября.
6 ноября Рыболовлев был задержан в Монако по запросу прокуратуры этого княжества и отпущен на следующий день под подписку о невыезде. Его обвинили в коррупции и оказании влияния на должностных лиц.
Напомним, россиянин приобрел «Монако» в декабре 2011 года. Монегаски стали чемпионами Франции в сезоне-2016/2017.
«Монако» занимает предпоследнее место в чемпионате Франции: после 12 туров монегаски набрали 7 очков.