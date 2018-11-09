Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Леванте1
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лилль0
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ганновер-961
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрозиноне0
Фиорентина1
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т2
Анжи0
Футбол. Первый дивизион
10.11
Луч
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
10.11
СКА-Хабаровск
Тюмень
Все события
Фоторепортажи
30Массимо улетел. Невероятное прощание
11Посвящение «Лестера», победа «Реал Мадрида» и другие события выходных
23:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Рыболовлев вернется в Москву

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, являющийся владельцем «Монако», вернется в Москву, утверждает «Новая газета».

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

51-летний бизнесмен должен прилететь в столицу России 10 ноября.

6 ноября Рыболовлев был задержан в Монако по запросу прокуратуры этого княжества и отпущен на следующий день под подписку о невыезде. Его обвинили в коррупции и оказании влияния на должностных лиц.

Напомним, россиянин приобрел «Монако» в декабре 2011 года. Монегаски стали чемпионами Франции в сезоне-2016/2017.

«Монако» занимает предпоследнее место в чемпионате Франции: после 12 туров монегаски набрали 7 очков.

Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Продолжение дикой истории из Бразилии. Просто фильм ужасов
Роналдинью промотал все свое состояние и остался без паспорта
«Спартак» заплатит «Арсеналу» 3,2 млн евро за переход Кононова
Лиги раздора. Почему ЧМ может остаться без звезд футбола
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака»
СМИ: «Зенит» требует 30 миллионов евро у «Милана»
Россияне вышли в финал Межконтинентального кубка
Футболисты тульского «Арсенала» одержали победу над «Анжи»
Орлов: Французский середняк работает с мячом лучше «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь