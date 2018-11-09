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9 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Один из ведущих игроков «Манчестер Юнайтед» хочет перейти в «ПСЖ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес хочет покинуть клуб в ближайшее время, сообщает The Mirror.

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Источник: Reuters

29-летний чилиец чувствует себя одиноким и лишним в команде.

Санчес не может закрепиться в «Манчестер Юнайтед», в связи с этим агент форварда прорабатывает варианты с возможным уходом в «ПСЖ».

Ранее главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью заявил, что футболист выступает на среднем уровне,

Чилиец недоволен тем, что ему не удалось поселиться в Манчестере. Спортсмен живет в тихой деревни Чешир. Санчес скучает по городскому шуму и сутолоке на улицах.

Некоторые коллеги футболиста заявляли, что нападающий не получает обратную связь от Моуринью.

В текущем сезоне Санчес провел 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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