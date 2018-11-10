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01:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что смотреть в субботу: Дортмунд против «Баварии» и аргентинское суперкласико

«СЭ» анонсирует самые интересные матчи, которые пройдут в субботу, 10 ноября.

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Источник: Спорт-Экспресс

10 ноября, суббота
«Боруссия» Д — «Бавария». 20.30. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
«Атлетико» — «Атлетик». 20.30. Стадион «Ванда Метрополитано».
«Витесс» — «Утрехт». 21.45. Стадион «Гелре Дом».
«Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт». 23.00. Стадион «Бомбонера».

Большие ставки в немецком класико

Эту небогатую на яркие афиши субботу спасает главное противостояние в немецком футболе. Некоторые, кстати, пытаются провести параллели с прошлым сезоном. Тогда в Дортмунде тоже появился новый тренер, и под началом Петера Боса «шмели» выдали умопомрачительный старт, а в Мюнхене звезды подняли бунт против Карло Анчелотти. В итоге в отставку отправились оба специалиста, однако «Бавария» наверстала упущенное с отозванным с пенсии Юппом Хайнкесом, взяла очередной титул и параллельно уничтожила принципиального соперника в мартовской игре чемпионата со счетом 6:0.

Та игра была четвертой в сезоне между командами, и все завершились поражениями «Боруссии». Теперь в субботу знаменитая «желтая стена» будет гнать хозяев за первой с апреля прошлого года победой над вечным соперником. Для «шмелей» субботний успех исключительно важен. И дело даже не в первом в сезоне поражении в Лиге чемпионов от «Атлетико». Возможная победа позволит справиться с нажитыми за год комплексами, убедит в верности выбранного Люсьеном Фавром пути и, что не менее важно, позволит создать комфортный отрыв от конкурента. В какой-то момент он сократился до минимума, однако неожиданная домашняя ничья «Баварии» с «Фрайбургом» (1:1) увеличила дистанцию до четырех очков.

Впрочем, Мюнхену отступать некуда. И персонально Роберту Ковачу тоже. Назначение хорвата изначально вызывало много вопросов, и пока не видно, что этот тренер может дать клубу, чьи амбиции гораздо выше очередного титула в бундеслиге. И тот факт, что руководство недавно публично поддержало тренера, ни о чем не говорит. Недовольные работой Ковача уже появились, и чем сильнее многочисленные слухи опровергают, тем больше в них начинаешь верить. Доказать обратное можно только игрой и большой победой.

Догонит ли Слуцкий «Утрехт»?

«Монако» Александра Головина и «Валенсия» Дениса Черышева играют в воскресенье, а мы в первый из двух выходных поболеем за Леонида Слуцкого. Российский специалист в прошлом туре провел второй матч против голландского топ-клуба, и даже после поражения стыдиться ему нечего. 0:1 в Эйндховене не идут ни в какое сравнение с домашними 0:4 от «Аякса», а качество игры «Витесса» произвело сильное впечатление. И это в ситуации, когда арнемцы почти 80 минут с учетом добавленного времени играли в меньшинстве.

Теперь удаленного в игре с ПСВ Дуки в стартовом составе желто-черных должен заменить Теландер. Других перемен ждать не стоит, так как Слуцкий не слишком охотно проводит ротацию состава, а основная обойма в последнее время демонстрирует симпатичную игру. Хватит ли это в противостоянии с прямым конкурентом за место в еврокубковой зоне «Утрехтом»? Соперник «Витесса» сейчас на подъеме. Занимая пятую строчку в таблице, он всего на два балла отстает от замыкающего тройку «Фейеноорда» и выиграл пять последних официальных матчей. Но все может поменяться за 90 минут, ведь победа черно-желтых позволит им сравняться по очкам со своими гостями.

Паредес посетит историческое суперкласико

Сегодня есть отличный повод переключить внимание с европейского клубного футбола на южноамериканский. Аргентинское суперкласико — всегда грандиозное событие. Теперь же оно возведено в куб, ведь «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» впервые в истории разыграют между собой Кубок Либертадорес. По иронии судьбы случится это именно сейчас — в последнем двухматчевом финале. В дальнейшем главный клубный турнир Старого Света ждет продолжение реформ.

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С недавних пор календарь соревнований растянули до ноября, хотя прежде все заканчивалось летом. С 2019-го будет один решающий матч, а еще через год может произойти трансформация во всеамериканскую Лигу чемпионов. В турнире ждут представителей МЛС, а также возвращения клубов богатого и зрелищного мексиканского чемпионата. Но это будет потом. Сейчас же все внимание на «Бомбонеру», где родной клуб поддержит дисквалифицированный на очередной тур чемпионата России Леандро Паредес.

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Окрашенный в синие и желтые цвета домашний стадион «Боки» превратится в субботу в кипящий вулкан. Но сама по себе сумасшедшая поддержка болельщиков ничего не гарантируют. В последнее время «Ривер» чувствует себя в логове заклятого врага, как дома, и выиграл четыре матча подряд. В том числе в сентябре, когда хозяев отправили в нокаут ветеран Скокко и один из ярчайших талантов страны Пити Мартинес (2:0). Но тогда Марсело Гальярдо руководил игрой со скамейки запасных, а сейчас он отбывает дисквалификацию. И на «Бомбонере» проследят, чтобы тренер, как в полуфинале с «Гремиу», не нарушит запрет, явившись в раздевалку в перерыве. КОНМЕБОЛ продлил отстранение сразу на четыре матча, а стоила ли игра свеч — узнаем уже после ответного сражения на «Монументале».

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Боруссия Д
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