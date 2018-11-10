Тунисский клуб «Эсперанс» выиграл Лигу чемпионов CAF
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Тунисский футбольный клуб «Эсперанс» стал победителем Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) и завоевал путевку на клубный чемпионат мира.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Тунисский футбольный клуб «Эсперанс» стал победителем Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) и завоевал путевку на клубный чемпионат мира.
«Эсперанс» по сумме двух встреч обыграл египетский «Аль-Ахли». Ответная игра, состоявшаяся в Радесе (Тунис), завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Саад Бгуир (45-я и 54-я минута), на 86-й отличился Анис Бадри. В первом матче сильнее оказался «Аль-Ахли» — 3:1.
Как сообщает As, перед началом игры тунисские болельщики бросали камни в автобус с игроками «Аль-Ахли», полузащитник Хешам Мохамед получил повреждение головы.
Для тунисского клуба это третий титул победителя Лиги чемпионов CAF. На клубном чемпионате мира, который пройдет в декабре в ОАЭ, «Эсперанс» начнет путь с четвертьфинала.