Тунисский клуб «Эсперанс» выиграл Лигу чемпионов CAF

«Эсперанс» по сумме двух встреч обыграл египетский «Аль-Ахли». Ответная игра, состоявшаяся в Радесе (Тунис), завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Саад Бгуир (45-я и 54-я минута), на 86-й отличился Анис Бадри. В первом матче сильнее оказался «Аль-Ахли» — 3:1.

Как сообщает As, перед началом игры тунисские болельщики бросали камни в автобус с игроками «Аль-Ахли», полузащитник Хешам Мохамед получил повреждение головы.