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01:35 (мск), источник: Р-Спорт

Тунисский клуб «Эсперанс» выиграл Лигу чемпионов CAF

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Тунисский футбольный клуб «Эсперанс» стал победителем Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) и завоевал путевку на клубный чемпионат мира.

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«Эсперанс» по сумме двух встреч обыграл египетский «Аль-Ахли». Ответная игра, состоявшаяся в Радесе (Тунис), завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Саад Бгуир (45-я и 54-я минута), на 86-й отличился Анис Бадри. В первом матче сильнее оказался «Аль-Ахли» — 3:1.

Как сообщает As, перед началом игры тунисские болельщики бросали камни в автобус с игроками «Аль-Ахли», полузащитник Хешам Мохамед получил повреждение головы.

Для тунисского клуба это третий титул победителя Лиги чемпионов CAF. На клубном чемпионате мира, который пройдет в декабре в ОАЭ, «Эсперанс» начнет путь с четвертьфинала.

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