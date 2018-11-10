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01:38 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Лилля» и «Страсбура» не выявили победителя в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Лилль» и «Страсбур» разошлись миром в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Встреча, состоявшаяся на поле «Лилля» в пятницу, завершилась со счетом 0:0.

«Лилль», в активе которого 26 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Страсбур» (18) идет седьмым.

Лилль 0:0
Первый тайм: 0:0
Страсбур
9.11.2018, 22:45 основной раунд: 13-й тур Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
Кристоф Гальтье Тьерри Лоре
Составы
Майк Меньян 16
Адама Сумаоро 5
Жозе Фонти 6
Зеки Челик 17
Фоде Балло-Туре 25
Шека 8
Жонатан Бамба 14
Николя Пепе 19
86′ Тиагу Мендес 23
Бубакари Сумаре 24
71′ Педру Руй Фонте 10
Луиз Араужу 11
59′ Нанитамо Иконе 12
Рафаэл Леан 7
1 Мац Селс
4 Пабло Мартинес
5 Ламин Коне
13 Стефан Митрович
33 Исмаэль Аанеба 68′
8 Жона Мартен
11 Димитри Льенар
18 Ибраима Сиссоко
10 Бенжамен Корнье 90′
33 Юссуф Фофана
12 Лебо Мотиба 86′ 83′
29 Нуну Да Кошта
20 Кевин Зохи 76′
26 Адриен Томассон
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 4
8 Удары в створ 1
7 Угловые 0
9 Фолы 14
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Оливье Тюаль (Франция)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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