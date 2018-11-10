Футболисты «Лилля» и «Страсбура» не выявили победителя в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Лилль» и «Страсбур» разошлись миром в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Лилль» и «Страсбур» разошлись миром в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, состоявшаяся на поле «Лилля» в пятницу, завершилась со счетом 0:0.
«Лилль», в активе которого 26 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Страсбур» (18) идет седьмым.
|Кристоф Гальтье
|Тьерри Лоре
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|4
|8
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|0
|9
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Оливье Тюаль (Франция)