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01:40 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Фрозиноне» ушли от поражения в матче чемпионата Италии с «Фиорентиной»

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Фрозиноне» сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Встреча, состоявшаяся во Фрозиноне, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол забил Марко Бенасси (47-я минута), у хозяев отличился Андреа Пинамонти (89).

«Фиалки» (17 очков), безвыигрышная серия которых достигла пяти игр, занимают восьмое место в турнирной таблице, «Фрозиноне» (7) располагается на 18-й строчке.

Фрозиноне 1:1
Первый тайм: 0:0
Фиорентина
9.11.2018, 22:30 основной раунд: 12-й тур Stadio Benito Stirpe
Главные тренеры
Морено Лонго Стефано Пиоли
Голы
89′ Андреа Пинамонти (Д. Соддимо) 89
24 Марко Бенасси (Ф. Кьеза) 47′
Составы
Марко Спортьелло 57
Эдоардо Гольданига 6
48′ Лоренцо Арьяудо 15
26′ Франческо Дзампано 17
68′ Раффаэле Майелло 8
Андреа Бегетто 33
Раман Чибса 66
Даниэль Чофани 9
76′ Марко Капуано 25
Данило Соддимо 10
62′ Рай Флут 4
Франческо Кассата 24
62′ Джоэл Кэмпбелл 29
Андреа Пинамонти 89
1 Альбан Лафон
3 Кристиано Бираги
4 Никола Миленкович
20 Херман Пеццела
31 Витор Угу
8 Жерсон
17 Жордан Верету
25 Федерико Кьеза
24 Марко Бенасси 76′
11 Кевин Миральяс
9 Джованни Симеоне 87′
28 Душан Влахович
10 Марко Пьяца 66′
26 Эдмилсон Фернандес
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 24
3 Удары в створ 8
4 Угловые 6
8 Фолы 13
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Фабрицио Паскуа (Италия)
Обозначения
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