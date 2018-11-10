Футболисты «Фрозиноне» ушли от поражения в матче чемпионата Италии с «Фиорентиной»
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Фрозиноне» сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Фрозиноне» сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, состоявшаяся во Фрозиноне, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол забил Марко Бенасси (47-я минута), у хозяев отличился Андреа Пинамонти (89).
«Фиалки» (17 очков), безвыигрышная серия которых достигла пяти игр, занимают восьмое место в турнирной таблице, «Фрозиноне» (7) располагается на 18-й строчке.
|Фрозиноне
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1:1
Первый тайм: 0:0
|Фиорентина
|Морено Лонго
|Стефано Пиоли
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|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|24
|3
|Удары в створ
|8
|4
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Фабрицио Паскуа (Италия)