Инфантино намерен добиваться возвращения слова «коррупция» в кодекс этики ФИФА

Напомним, в августе текущего года стало известно, что в новой версии кодекса ФИФА в оглавлении.

«Взяточничество и коррупция» убрали последнее слово. Позже в организации заявили, что изменения были сделаны, чтобы избежать размытости в формулировках, и не имели никаких видимых последствий. Сейчас президент ФИФА требует вернуть слово «коррупция» в кодекс, обосновывая решение тем, что при внесении правок в оглавление имело место недопонимание.