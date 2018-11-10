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10:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Инфантино намерен добиваться возвращения слова «коррупция» в кодекс этики ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что намерен добиваться возвращения слова «коррупция» в кодекс этики федерации.

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Источник: Reuters

Напомним, в августе текущего года стало известно, что в новой версии кодекса ФИФА в оглавлении.

«Взяточничество и коррупция» убрали последнее слово. Позже в организации заявили, что изменения были сделаны, чтобы избежать размытости в формулировках, и не имели никаких видимых последствий. Сейчас президент ФИФА требует вернуть слово «коррупция» в кодекс, обосновывая решение тем, что при внесении правок в оглавление имело место недопонимание.

«Я буду добиваться возвращения слова “коррупция” в кодекс этики. Таков мой посыл — в ФИФА нет места коррупции», — приводит слова Инфантино AP News.

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