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10:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Дрогба при помощи отрывка из фильма с Ди Каприо намекнул, что продолжит карьеру

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба, который в последний год выступал за американский клуб «Финикс Райзинг», являясь его совладельцем, намекнул, что не собирается завершать игровую карьеру.

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Ранее Sky Sports сообщил, что финальный матч Кубка второй американской лиги (USL) с «Луисвилл Сити» (0:1) стал для 40-летнего ивуарийца последним в карьере. Однако позже Дрогба опубликовал в «Твиттере» отрывок из фильма «Волк с Уолл-стрит», где главный герой в лице актёра Леонардо Ди Каприо эмоционально объявил сотрудникам своей компании: «Я не уйду!». Дидье сопроводил видео эмодзи пожимающего плечами человечка и вопросом: «Завершение карьеры?».

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Дрогба известен по выступлению за «Челси», с которым в период с 2004 по 2012 и с 2014 по 2015 годы, он четыре раза стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Лигу чемпионов в сезоне-2011/12. За свою карьеру форвард также успел поиграть за такие клубы, как «Ле-Ман», «Генгам», «Марсель», «Шанхай Шэньхуа», «Галатасарай» и «Монреаль Импэкт».

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