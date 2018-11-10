Дрогба при помощи отрывка из фильма с Ди Каприо намекнул, что продолжит карьеру

Ранее Sky Sports сообщил, что финальный матч Кубка второй американской лиги (USL) с «Луисвилл Сити» (0:1) стал для 40-летнего ивуарийца последним в карьере . Однако позже Дрогба опубликовал в «Твиттере» отрывок из фильма «Волк с Уолл-стрит», где главный герой в лице актёра Леонардо Ди Каприо эмоционально объявил сотрудникам своей компании: «Я не уйду!». Дидье сопроводил видео эмодзи пожимающего плечами человечка и вопросом: «Завершение карьеры?».

Дрогба известен по выступлению за «Челси», с которым в период с 2004 по 2012 и с 2014 по 2015 годы, он четыре раза стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Лигу чемпионов в сезоне-2011/12. За свою карьеру форвард также успел поиграть за такие клубы, как «Ле-Ман», «Генгам», «Марсель», «Шанхай Шэньхуа», «Галатасарай» и «Монреаль Импэкт».