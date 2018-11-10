Экс-зенитовец попал в сборную Европы

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Факел0
Спартак-20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино0
Парма0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов0
Ахмат0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Сочи0
Зенит-20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кардифф Сити1
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Фортуна Д
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Десна
Черноморец Од
Футбол. Зарубежный
18:00
Заря Лг
Карпаты
Футбол. Зарубежный
18:15
Хетафе
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:00
Генгам
Лион
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Динамо
Футбол. Первый дивизион
15:00
Армавир1
Чертаново3
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки1
Шинник0
Футбол. Зарубежный
15:00
Львов1
Олимпик Д1
Футбол. Зарубежный
15:00
Вальядолид0
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
20:00
СПАЛ
Кальяри
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-22
Тамбов0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал2
Оренбург1
Футбол. Зарубежный
20:30
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал К
Александрия
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Атлетик
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Мордовия0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор1
Авангард К0
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Дженоа
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Жирона
Леганес
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск2
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
07:00
Луч1
Нижний Новгород0
Все события
Фоторепортажи
7«Зенит» спасся в гостевом матче с «Бордо
32ЦСКА в дыму, травма Фернандеса, «Рома» одной ногой в плей-офф
15:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Экс-зенитовец попал в сборную Европы

Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM) определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам октября.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), A Bola (Португалия), Marca (Испания), De Telegraaf (Голландия), Kicker (Германия), World Soccer (Англия), Frankfurter Allgemeine (Германия), Tipsbladet (Дания), ELF Voetbal (Голландия), Nemzeti Sport (Венгрия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия) принимал участие и «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ESM.

В число 11 лучших попал экс-зенитовец Аксель Витсель, после отъезда из Китая здорово играющий за дортмундскую «Боруссию».

Кроме названных игроков голоса представителей ESM также получили:

вратари: Масип («Вальядолид»), Щенсны («Ювентус»), Нету («Валенсия»), Оласабаль («Леванте»), Облак («Атлетико»);.

защитники: Бонуччи, Жоау Канселу (оба — «Ювентус»), Аканджи («Боруссия» Д), Менье, Тиагу Силва, Бернат (все — «ПСЖ»), Шкриньяр («Интер»), Ляпорт, Уокер (оба — «Манчестер Сити»), Сержи Роберто («Барселона»), де Лигт («Аякс»), Гомез («Ливерпуль»), Давид Луиз («Челси»), Серхио Рамос («Реал»), Эрнандез («Атлетико»);.

полузащитники: Пепе («Лилль»), Баркли, Виллиан, Алонсо, Канте, Жоржинью (все — «Челси»), Коутинью, Ракитич, Артур (все — «Барселона»), Пьянич («Ювентус»), Фернандинью («Манчестер Сити»), Инсинье («Наполи»), Ди Мария («ПСЖ»), Политано («Интер»), Сауль («Атлетико»);.

нападающие: Обамеянг («Арсенал»), Икарди («Интер»), Санчо («Боруссия» Д), Зиех («Аякс»), Йович («Айнтрахт» Ф), Стерлинг, Агуэро (оба — «Манчестер Сити»), Э. Азар («Челси»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Продолжение дикой истории из Бразилии. Просто фильм ужасов
Роналдинью промотал все свое состояние и остался без паспорта
Туктамышева стала третьей на этапе Гран-при в Японии
Фернандес, Черышев и Головин не сыграют за сборную России
Форвард, который не нужен ЦСКА, зажег в сборной. Шведы повержены
«Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт»: этого ждали 58 лет
СМИ: Дзюба может сыграть с ЦСКА
Зобнин, Еременко, Комбаров и Самедов не полетели в Уфу
Двойная зарплата и коррупция. Football Leaks против «Ман Сити»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь