Экс-зенитовец попал в сборную Европы

Источник: Спорт-Экспресс

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), A Bola (Португалия), Marca (Испания), De Telegraaf (Голландия), Kicker (Германия), World Soccer (Англия), Frankfurter Allgemeine (Германия), Tipsbladet (Дания), ELF Voetbal (Голландия), Nemzeti Sport (Венгрия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия) принимал участие и «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ESM.

В число 11 лучших попал экс-зенитовец Аксель Витсель, после отъезда из Китая здорово играющий за дортмундскую «Боруссию».

Кроме названных игроков голоса представителей ESM также получили:

вратари: Масип («Вальядолид»), Щенсны («Ювентус»), Нету («Валенсия»), Оласабаль («Леванте»), Облак («Атлетико»);.

защитники: Бонуччи, Жоау Канселу (оба — «Ювентус»), Аканджи («Боруссия» Д), Менье, Тиагу Силва, Бернат (все — «ПСЖ»), Шкриньяр («Интер»), Ляпорт, Уокер (оба — «Манчестер Сити»), Сержи Роберто («Барселона»), де Лигт («Аякс»), Гомез («Ливерпуль»), Давид Луиз («Челси»), Серхио Рамос («Реал»), Эрнандез («Атлетико»);.

полузащитники: Пепе («Лилль»), Баркли, Виллиан, Алонсо, Канте, Жоржинью (все — «Челси»), Коутинью, Ракитич, Артур (все — «Барселона»), Пьянич («Ювентус»), Фернандинью («Манчестер Сити»), Инсинье («Наполи»), Ди Мария («ПСЖ»), Политано («Интер»), Сауль («Атлетико»);.