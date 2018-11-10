Экс-зенитовец попал в сборную Европы
Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM) определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам октября.
Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM) определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам октября.
В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), A Bola (Португалия), Marca (Испания), De Telegraaf (Голландия), Kicker (Германия), World Soccer (Англия), Frankfurter Allgemeine (Германия), Tipsbladet (Дания), ELF Voetbal (Голландия), Nemzeti Sport (Венгрия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия) принимал участие и «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ESM.
В число 11 лучших попал
Кроме названных игроков голоса представителей ESM также получили:
вратари: Масип («Вальядолид»), Щенсны («Ювентус»), Нету («Валенсия»), Оласабаль («Леванте»), Облак («Атлетико»);.
защитники: Бонуччи, Жоау Канселу (оба — «Ювентус»), Аканджи («Боруссия» Д), Менье, Тиагу Силва, Бернат (все — «ПСЖ»), Шкриньяр («Интер»), Ляпорт, Уокер (оба — «Манчестер Сити»), Сержи Роберто («Барселона»), де Лигт («Аякс»), Гомез («Ливерпуль»), Давид Луиз («Челси»), Серхио Рамос («Реал»), Эрнандез («Атлетико»);.
полузащитники: Пепе («Лилль»), Баркли, Виллиан, Алонсо, Канте, Жоржинью (все — «Челси»), Коутинью, Ракитич, Артур (все — «Барселона»), Пьянич («Ювентус»), Фернандинью («Манчестер Сити»), Инсинье («Наполи»), Ди Мария («ПСЖ»), Политано («Интер»), Сауль («Атлетико»);.
нападающие: Обамеянг («Арсенал»), Икарди («Интер»), Санчо («Боруссия» Д), Зиех («Аякс»), Йович («Айнтрахт» Ф), Стерлинг, Агуэро (оба — «Манчестер Сити»), Э. Азар («Челси»), Криштиану Роналду («Ювентус»).