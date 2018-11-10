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16:23 (мск), источник: Советский спорт

Месси попал в заявку «Барселоны» на матч с «Бетисом»

«Барселона» огласила имена 19 футболистов, включенных в заявку на матч 12-го тура испанской примеры с «Бетисом».

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Источник: AP 2018

В заявку попал нападающий Лионель Месси, который пропустил пять последних матчей «Барселоны» из-за перелома руки, который он получил в 9-м туре с «Севильей» (4:2).

В заявке также присутствует защитник Самюэль Умтити, восстановившийся после травмы колена, которую он получил в конце сентября.

Матч с «Бетисом» 11 ноября пропустит нападающий Усман Дембеле, который болеет гастроэнтеритом.

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