Месси попал в заявку «Барселоны» на матч с «Бетисом»
«Барселона» огласила имена 19 футболистов, включенных в заявку на матч 12-го тура испанской примеры с «Бетисом».
«Барселона» огласила имена 19 футболистов, включенных в заявку на матч 12-го тура испанской примеры с «Бетисом».
В заявку попал нападающий Лионель Месси, который пропустил пять последних матчей «Барселоны»
В заявке также присутствует защитник Самюэль Умтити, восстановившийся после травмы колена, которую он получил в конце сентября.
Матч с «Бетисом» 11 ноября пропустит нападающий Усман Дембеле, который болеет гастроэнтеритом.