Двойная зарплата Манчини, коррупция, обход финансового фэйр-плей. Football Leaks против «Ман Сити»
В воскресенье — дерби с «Юнайтед».
В воскресенье — дерби с «Юнайтед».
Самое свежее обвинение,
Президент «Норшелланна» Том Вернон отверг обвинения, сказав, что игроков не заставляют никуда переходить. В ФИФА сообщили, что уже изучают дело.
«Манчестер Сити» скрывал реальную зарплату Роберто Манчини. По информации немецкого издания Spiegel, которое ссылается на новый отчет Football Leaks, бывший тренер «Зенита» зарабатывал в Англии в два раза больше благодаря другому клубу.
Связи шейха Мансура использовались не только для маскировки финансовых махинаций с выплатами для Манчини. Через компании, принадлежащие владельцу «Сити», поступала большая часть «спонсорских» выплат. Например, в 2013 году английский клуб заключил контракт с инвестиционной группой Aabar на £ 15 млн в год. В итоге Aabar перечисляла только £ 3 млн. Остальные 12 поступали от компаний Мансура.
В том же сезоне Etihad заплатила «Сити» £ 8 млн, хотя по документам проходили £ 35 млн. Транш в 27 млн клуб получал от Abu Dhabi United Group — еще одной фирмы владельца. Через два года цифры увеличились: снова £ 8 млн от Etihad (по документам — £ 67,5 млн), в реальности £ 59,5 млн поступили на счета от ADUG.
Маркетинговые права на игроков «Сити» продал еще одной дочерней компании — Fordham Sports Management. Хотя клубы обязаны платить футболистам за использование их образов в собственных целях. Это избавило «Сити» от маркетинговых сборов, сократило расходы и принесло € 30 млн.
За первые четыре года управления клубом Мансур потратил более £ 1 млрд. А реальные убытки составили € 233 млн, что в 5 раз больше допустимого лимита в € 45 млн.
К тому моменту клуб уже разработал проект «Длинный лук», который базировался на идее частичного или полного отделения от клуба операционных расходов и создания дочерних предприятий. Обо всех махинациях знал глава ФИФА Джанни Инфантино — он же помог клубу обойти ФФП (этот процесс обошелся «Сити» в € 1,8 млрд).
Английский клуб не только не понес наказания — совет УЕФА предложил владельцам «Сити» самим выбрать, какие меры будут для них приемлемым. В итоге весной 2014-го УЕФА оштрафовал «Сити» на € 20 млн и ограничил допустимые расходы на трансферы до £ 49 млн в течение одного окна. По окончании сезона-2015/16 запрет был снят.
— Моей целью была помощь клубам, а не их разрушение, — объяснил Инфантино. — Я встречался с представителями «ПСЖ», «Манчестер Сити» и других клубов, общался с их руководством, чтобы достичь урегулирований и определенных договоренностей. Но поймите: итоговые решения всегда остаются за судейскими комиссиями, а не за мной. У меня просто не было возможности повлиять на ситуацию.
Глава следственного комитета ФФП Брайан Куинн, который возглавлял расследование в отношении «ПСЖ» и «Ман Сити», подал в отставку. Он считал, что санкции УЕФА — слишком мягкие.
«Манчестер Сити»: «Мы не будем давать никаких комментариев в связи с документами, которые были, очевидно, получены путем взлома или были украдены из нашего клуба и у людей, связанных с ним. Нам отчетливо ясно, что это попытка навредить репутации «Манчестер Сити».
Пеп Гвардиола: «Если есть нарушения, нас накажут. УЕФА, ФИФА, Футбольная ассоциация Англии должны объявить об этом. Если клуб не прав, мы это примем, но прямо сейчас я придерживаюсь позиции клуба и доверяю ему».
Жозе Моуринью: «У меня есть определенные мысли [на тему “Ман Сити” и ФФП], но я лучше оставлю их при себе».