Двойная зарплата Манчини, коррупция, обход финансового фэйр-плей. Football Leaks против «Ман Сити»

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Запрет на владение игроками третьей стороной

Самое свежее обвинение, из-за которого ФИФА начала расследование.

Поводом стал материал датской газеты Politiken, в котором утверждается, что «Манчестер Сити» заключил с датским клубом «Норшелланн» договор, который позволял бесплатно получать африканских игроков.

Речь идет о воспитанниках академии «Право на мечту», базирующейся в Африке. С 2016 по 2020 год «Сити» мог подписывать контракты с ее воспитанниками, а «Норшелланн» должен обеспечить лучшие условия для трансферов и максимально способствовать их осуществлению.

Это может расцениваться как участие английского клуба во владении правами на игроков в качестве третьей стороны. В ФИФА запретили это делать в 2015 году.

Президент «Норшелланна» Том Вернон отверг обвинения, сказав, что игроков не заставляют никуда переходить. В ФИФА сообщили, что уже изучают дело.

Зарплата Манчини

«Манчестер Сити» скрывал реальную зарплату Роберто Манчини. По информации немецкого издания Spiegel, которое ссылается на новый отчет Football Leaks, бывший тренер «Зенита» зарабатывал в Англии в два раза больше благодаря другому клубу.

Итальянец подписал двухлетний контракт с «Манчестер Сити» в 2009 году с окладом в £ 1,45 млн за сезон.

Реальная сумма, которую получал Манчини, — £ 3,2 млн.

Оставшиеся £ 1,75 млн Роберто платил «Аль-Джазира» — катарский клуб, который принадлежит владельцу «Манчестер Сити». В контракте это было прописано как услуги Манчини в качестве советника.

При этом в «Аль-Джазиру» деньги для выплат итальянцу поступали через оффшорную компанию на Маврикии Sparkleglow Holdings.

Футболисты «Сити» тоже получали солидные бонусы

Лерою Сане пообещали гарантированный заработок в £ 24,5 млн за 3 года — для того, чтобы он выбрал «Сити», а не «Баварию».

Илкай Гюндоган с Серхио Агуэро только за счет зарплат заработали за сезон £ 9,6 млн и £ 15,7 млн соответственно.

А Рахим Стерлинг — самый высокооплачиваемый футболист АПЛ. По новому контракту он зарабатывает £ 300 тыс. в неделю.

Обход ФФП

Связи шейха Мансура использовались не только для маскировки финансовых махинаций с выплатами для Манчини. Через компании, принадлежащие владельцу «Сити», поступала большая часть «спонсорских» выплат. Например, в 2013 году английский клуб заключил контракт с инвестиционной группой Aabar на £ 15 млн в год. В итоге Aabar перечисляла только £ 3 млн. Остальные 12 поступали от компаний Мансура.

В том же сезоне Etihad заплатила «Сити» £ 8 млн, хотя по документам проходили £ 35 млн. Транш в 27 млн клуб получал от Abu Dhabi United Group — еще одной фирмы владельца. Через два года цифры увеличились: снова £ 8 млн от Etihad (по документам — £ 67,5 млн), в реальности £ 59,5 млн поступили на счета от ADUG.

Маркетинговые права на игроков «Сити» продал еще одной дочерней компании — Fordham Sports Management. Хотя клубы обязаны платить футболистам за использование их образов в собственных целях. Это избавило «Сити» от маркетинговых сборов, сократило расходы и принесло € 30 млн.

За первые четыре года управления клубом Мансур потратил более £ 1 млрд. А реальные убытки составили € 233 млн, что в 5 раз больше допустимого лимита в € 45 млн.

К тому моменту клуб уже разработал проект «Длинный лук», который базировался на идее частичного или полного отделения от клуба операционных расходов и создания дочерних предприятий. Обо всех махинациях знал глава ФИФА Джанни Инфантино — он же помог клубу обойти ФФП (этот процесс обошелся «Сити» в € 1,8 млрд).

Английский клуб не только не понес наказания — совет УЕФА предложил владельцам «Сити» самим выбрать, какие меры будут для них приемлемым. В итоге весной 2014-го УЕФА оштрафовал «Сити» на € 20 млн и ограничил допустимые расходы на трансферы до £ 49 млн в течение одного окна. По окончании сезона-2015/16 запрет был снят.

— Моей целью была помощь клубам, а не их разрушение, — объяснил Инфантино. — Я встречался с представителями «ПСЖ», «Манчестер Сити» и других клубов, общался с их руководством, чтобы достичь урегулирований и определенных договоренностей. Но поймите: итоговые решения всегда остаются за судейскими комиссиями, а не за мной. У меня просто не было возможности повлиять на ситуацию.

Глава следственного комитета ФФП Брайан Куинн, который возглавлял расследование в отношении «ПСЖ» и «Ман Сити», подал в отставку. Он считал, что санкции УЕФА — слишком мягкие.

Что об этом говорят?

«Манчестер Сити»: «Мы не будем давать никаких комментариев в связи с документами, которые были, очевидно, получены путем взлома или были украдены из нашего клуба и у людей, связанных с ним. Нам отчетливо ясно, что это попытка навредить репутации «Манчестер Сити».

Пеп Гвардиола: «Если есть нарушения, нас накажут. УЕФА, ФИФА, Футбольная ассоциация Англии должны объявить об этом. Если клуб не прав, мы это примем, но прямо сейчас я придерживаюсь позиции клуба и доверяю ему».