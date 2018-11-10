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16:56 (мск), источник: Sport24

Матч, на который приедет Путин. «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт»: этого ждали 58 лет

Главное противостояние Южной Америки.

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В конце ноября в Буэнос-Айресе состоится саммит G20, куда приедет и Владимир Путин. Впрочем, аргентинская пресса заверяет, что президент России прибудет за несколько дней до официальных мероприятий и в том числе посетит ответный матч финала Кубка Либертадорес, где сыграют «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Его ждет действительно уникальное зрелище.

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«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» — два мастодонта аргентинского футбола. На двоих они выиграли 37% чемпионских титулов в стране, а болеет за два этих клуба 70% всех аргентинских болельщиков. Противостояние между двумя клубами, замешанное на классовой ненависти представителей пролетариата и среднего класса, длится более ста лет. Но впервые в истории оно пройдет в рамках финала Кубка Либертадорес, самого престижного клубного турнира Южной Америки.

Встречи «Боки» и «Ривера» в Кубке Либертадорес не редкость — даже в XXI веке они сходились дважды, на стадии 1/8 финала (в 2015 году) и в полуфинале (в 2004-м), но прямая борьба за титул уникальна еще и потому, что в следующем году формат турнира изменится. Мы последний раз наблюдаем финал, который будет сыгран в два матча, так что свой праздник получат как болельщики «Боки» на «Ла Бомбонере», так и болельщики «Ривера» на «Монументале».

На обоих стадионах будут поддерживать только домашние команды — вот уже пять лет в Аргентине действует запрет на посещение игр фанатами гостевых команд. В нынешнем сезоне запрет начали сокращать, но только не для топовых клубов, к которым относятся обе команды из Буэнос-Айреса.

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Зачем такие строгие запреты? Просто аргентинские футбольные болельщики — самые сумасшедшие в мире. Например, во время последней встречи команд в Кубке Либертадорес в 2015 году один из фанатов пустил струю из перцового баллончика в подтрибунном помещении, из-за чего пострадали футболисты «Ривер Плейт». Матч, проходивший на стадионе «Боки», был прерван, а «Ривер» получил техническую победу.

В 2012 году отличились уже болельщики «Ривер Плейт». Перед началом второго тайма расположившиеся на нижнем ярусе трибун фанаты запустили в воздух надувную свинью в желто-синих цветах — намек на прозвище «Боки» «los chanchitos» («свинки»). Находившиеся на верхнем ярусе фанаты «Бока Хуниорс» рванули сбивать оскорбительный талисман соперника и едва не задавили стюардов, из-за чего второй тайм начался с большим опозданием.

Футболисты на поле ведут себя ничем не лучше тех, кто их поддерживает. В ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес-2004 последовательно получили красные карточки: игрок «Боки» Фабиан Варгас, игрок «Ривера» Рубенс Самбуэса, весь тренерский штаб «Ривера» в полном составе и, наконец, нападающий «Боки» Карлос Тевес за то, что после забитого мяча станцевал издевательский танец — Тевес изображал курицу, напоминая фанатам «Ривера» об их прозвище «gallinas» («курицы»).

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Кстати, Карлос Тевес сейчас играет за «Боку». 34-летний бомбардир, трижды выигрывавший чемпионат Англии и дважды чемпионат Италии, в прошлом году заработал в Китае на безбедную старость, после чего вернулся в команду, с которой начинал футбольный путь. На поле мы можем увидеть и других довольно известных в Европе футболистов прошлого и настоящего: Энцо Переса, Лео Понсио, Хуана Кинтеро, Мауро Сарате и Фернандо Гаго.

Но на самом деле, совершенно неважно, как зовут футболистов, выходящих на поле в суперкласико. В свое время и Диего Марадона, заканчивавший карьеру игрока именно в «Боке», выходя играть против «Ривера» превращался в звероподобное существо, для которого тактика отходила на второй план. Никто и никогда не считает xG и не смотрит тепловые карты футболистов после матчей «Боки» и «Ривера». Тепловыми в этом противостоянии могут быть только удары из-за накала страстей на поле.

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Или за его пределами. «Бока Хуниорс» прошла в финал нынешнего розыгрыша Кубка довольно спокойно, а вот «Ривер Плейт» пролез со скандалом. Проиграв домашний полуфинал бразильскому «Гремио» со счётом 0:1, «Ривер» пропустил гол и в первом тайме ответной игры. В перерыве в раздевалку аргентинской команды зашел главный тренер Марсело Гальярдо, хотя не имел права этого делать — он получил дисквалификацию и не мог взаимодействовать с футболистами во время матча.

Что именно сказал Гальярдо игрокам, горевшим 0:2 по итогам двухматчевого противостояния, до сих пор неизвестно, но на 83-й минуте они отыграли один мяч, а на четвертой добавленной (всего было добавлено больше десяти минут) после просмотра VAR арбитр поставил довольно сомнительный пенальти в пользу аргентинцев. «Гремио» после матча пытался подать апелляцию и получить техническую победу за то, что Гальярдо нарушил условия дисквалификации, но в КОНМЕБОЛ решили, что вывеска аргентинского дерби для финала слишком хороша, чтобы ее терять, и просто наложили штраф на тренера.

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Во время чемпионата мира в России Владимир Путин видел совершенно других иностранцев — на время мундиаля между фанатами «Боки» и «Ривера» было заключено перемирие. Тем не менее, из всех зарубежных болельщиков только они приезжали в далекую страну в футболках не национальной сборной, а в клубных, чтобы даже в условиях перемирия отличать своих от чужих.

Аргентина может не признавать этого официально, но сейчас в Буэнос-Айресе военное положение. Вся Южная Америка 58 лет ждала, пока в финале сойдутся самые непримиримые соперники в мире. Сложно сказать, насколько интересным будет саммит G20, но посетить суперкласико Владимиру Путину точно стоит.

10 ноября, 23:00 по московскому времени, стадион «Ла Бомбонера».24 ноября, 23:00 по московскому времени, стадион «Монументаль».

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