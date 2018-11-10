Источник: Рыболовлев вернулся в Москву

— Рыболовлев в настоящее время находится в Москве, — цитирует «Интерфакс» представителя бизнесмена Дмитрия Чечкина. — Он освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако и он не ограничен в перемещениях.