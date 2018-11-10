Источник: Рыболовлев вернулся в Москву
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, являющийся владельцем «Монако», вернулся в Москву, сообщает «Интерфакс».
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, являющийся владельцем «Монако», вернулся в Москву, сообщает «Интерфакс».
51-летний бизнесмен был освобожден под условие судебного контроля.
— Рыболовлев в настоящее время находится в Москве, — цитирует «Интерфакс» представителя бизнесмена Дмитрия Чечкина. — Он освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако и он не ограничен в перемещениях.
Напомним, 6 ноября Рыболовлев был задержан в Монако по запросу прокуратуры этого княжества и отпущен на следующий день. Его обвинили в коррупции и оказании влияния на должностных лиц.
Напомним, россиянин приобрел «Монако» в декабре 2011 года. Монегаски стали чемпионами Франции в сезоне-2016/2017.
«Монако» занимает предпоследнее место в чемпионате Франции: после 12 туров монегаски набрали 7 очков.