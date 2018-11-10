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23:20 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Година принес «Атлетико» победу над «Атлетиком» в чемпионате Испании

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» обыграли «Атлетик» из Бильбао в матче 12-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AFP 2018

Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Атлетико». Голы в составе победителей забили Томас Парти (61-я минута), Родри Эрнандес (80) и Диего Годин (90+1). У «Атлетика» дубль сделал Иньяки Уильямс (36, 64).

«Атлетико» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая на один балл от «Барселоны», имеющей матч в запасе. «Атлетик» с 10 очками находится на 17-й строчке.

Во время загрузки произошла ошибка.
Атлетико 3:2
Первый тайм: 0:1
Атлетик
10.11.2018, 20:30 основной раунд: 12-й тур Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Эдуардо Бериссо
Голы
61′ Томас Партей (Филипе Луис) 5
80′ Родриго Эрнандес (Т. Партей) 14
90+1′ Диего Годин (А. Гризманн) 2
9 Иньяки Уильямс 36′
9 Иньяки Уильямс (Г. Икер Муниаин) 64′
Составы
Ян Облак 13
Диего Годин 2
Филипе Луис 3
Сантьяго Ариас 4
Томас Партей 5
Ньигес Сауль 8
Родриго Эрнандес 14
Антуан Гризманн 7
56′ Франсиско Монтеро 35
Желсон Мартинш 18
62′ Анхель Корреа 10
66′ Никола Калинич 9
38′ 45′ Диегу Коста 19
65′ Виктор Мачин Перес Витоло 23
13 Яго Эррерин
3 Унаи Нуньес
4 Иньиго Мартинес 90+4′
12 Юри Берчиче
18 Оскар Де Маркос 86′
24 Микель Баленсиага
6 Микель Сан-Хосе 82′
10 Гоньи Икер Муниаин
7 Беньят Эчеварриа 67′ 49′
31 Перу Ноласкоайн
9 Иньяки Уильямс 76′
22 Эскудеро Рауль Гарсия
14 Маркель Сусаэта 88′
21 Андер Капа
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 5
12 Угловые 2
8 Фолы 15
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
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