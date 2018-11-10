Гол Година принес «Атлетико» победу над «Атлетиком» в чемпионате Испании
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» обыграли «Атлетик» из Бильбао в матче 12-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» обыграли «Атлетик» из Бильбао в матче 12-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Атлетико». Голы в составе победителей забили Томас Парти (61-я минута), Родри Эрнандес (80) и Диего Годин (90+1). У «Атлетика» дубль сделал Иньяки Уильямс (36, 64).
«Атлетико» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая на один балл от «Барселоны», имеющей матч в запасе. «Атлетик» с 10 очками находится на 17-й строчке.
|Диего Симеоне
|Эдуардо Бериссо
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|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|5
|12
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)