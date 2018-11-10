Гол Година принес «Атлетико» победу над «Атлетиком» в чемпионате Испании

Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Атлетико». Голы в составе победителей забили Томас Парти (61-я минута), Родри Эрнандес (80) и Диего Годин (90+1). У «Атлетика» дубль сделал Иньяки Уильямс (36, 64).

«Атлетико» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая на один балл от «Барселоны», имеющей матч в запасе. «Атлетик» с 10 очками находится на 17-й строчке.