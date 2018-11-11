Слуцкий и Адвокат схлестнулись в чемпионате Голландии. Победил российский тренер

Источник: РИА "Новости"

В матче 12-го тура Эредивизии «Витесс» принимал «Утрехт». Примечательная для российского зрителя встреча, ведь команды тренируют знаковые для РПЛ тренеры — Леонид Слуцкий и Дик Адвокат.

«Витесс» одержал победу 2:1 благодаря мячам Брайана Линссена и Мартина Эдегора (того самого, которому «Реал» положил зарплату в четыре миллиона евро в 16 лет). Эдегор расцветает под руководством Слуцкого и обретает главное, чего ему не хватало — стабильность (хотя это только его первый гол в чемпионате).

Круто смотрится и Вячеслав Караваев, который закрывает правую бровку «Витесса». Потенциальный кандидат в сборную, если продолжит прогрессировать.

Правда, нельзя сказать, что «Витесс» Слуцкого рвет всех в чемпионате Нидерландов. Выступает весело, это да, последний раз команда играла вничью еще в сентябре. Но с того момента шести матчах «Витесс» одержал три победы и трижды проиграл. После победы над «Утрехтом» он забрался на 5-е место в таблице, однако до лидирующего ПСВ огромная дистанция в 18 очков.

«Утрехт» имеет столько же очков, сколько и «Витесс» (18), и тоже стабильностью не блещет. Зато весело было на предматчевых пресс-конференциях тренеров.

«Я очень хорошо знаю Адвоката, потому что он очень популярен в России. Он работал тренером в «Зените», и, конечно, является лучшим тренером в истории «Зенита». Ведь он не только выигрывал чемпионат России, но и побеждал с «Зенитом» в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА.

Я помню первый матч между нашими командами еще в 2006 году. Та встреча закончилась со счетом 0:0, я тогда тренировал «Москву». Будет здорово вновь сыграть против его команды, но это не матч между мной и Диком. Это матч между «Витессом» и «Утрехтом».

Я звонил Дику за три месяца до того, как начал работать в Голландии. У меня было много вопросов, и он вежливо ответил мне на них. Среди прочего он сказал, что работа в Эредивизи станет для меня большим вызовом.

«Да, я помню тот матч со Слуцким, — отвечает уже Адвокат. — Тогда после игры он подошел ко мне и попросил сделать фото на память. Думаю, на этот раз он так делать не будет».