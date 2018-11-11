Воскресенье мечты. Сегодня в Европе одни крутые матчи
Сразу четыре причины, почему в этот вечер мы не оторвемся от телевизора.
Сразу четыре причины, почему в этот вечер мы не оторвемся от телевизора.
11 ноября, воскресенье
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». 19.30. Стадион «Этихад».
«Милан» — «Ювентус». 21.30. Стадион «Сан-Сиро».
«Сельта» — «Реал». 21.45. Стадион «Балаидос».
«Монако» — «ПСЖ». 22.00. Стадион «Луи II».
Тут не нужно пояснений. И так ясно, что битва «Юнайтед» и «Сити» должна быть взрывной. Жозе Моуринью возродился из пепла, и «МЮ» заново научился штамповать волевые победы — «Ньюкасл», «Борнмут» и даже неуязвимый «Ювентус» пострадали в последние недели от трезубца «дьяволов». Но все это забудется, если в дерби «МЮ» проиграет. «Это отдельно взятый матч, — так ответил на вопрос об отставании от соседей Моуринью. — Соперники тоже думают, что он будет тяжелым».
А на
На неделе «Ювентус» проиграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, так что сейчас в топ-5 лиг Европы осталась только одна команда, еще не уступавшая ни в одном турнире этого сезона — «Челси».
Туринцам же нужно укрепить лидерство в серии А, где гегемон пока потерял лишь два очка. Ближайший соперник — «Милан».
15 матчей без побед, место в зоне вылета чемпионата Франции, переполненный лидерами лазарет, унизительное домашнее поражение от «Брюгге» в Лиге чемпионов, обвинения русского владельца в мошенничестве… Когда кажется, что хуже быть не может, на горизонте вырастает «ПСЖ».
У парижан, конечно, тоже не все в порядке. Football Leaks и их активно обстреливает инсайдами, а в Лиге чемпионов «ПСЖ» все еще идет третьим. Зато в лиге 1 все безоблачно: Мбаппе, Неймар и компания испепеляют всех и ставят рекорды. На прошлой неделе «ПСЖ» стал первой командой в пяти ведущих лигах Европы, одержавшей 12 побед на старте своего чемпионата. 13-я очень вероятна: «Монако» и так слаб, а без травмированного Головина рискует потерпеть крупнейшее поражение в истории.
В понедельник наступит крайний срок для «Королевского клуба». «Реал» все еще никого не утвердил на посту главного тренера, а, по правилам испанской лиги, клуб должен определиться с именем нового специалиста за 15 дней с момента отставки предыдущего.
Сантьяго Солари пока справляется отлично: в трех матчах под его руководством «Реал» выиграл с общим счетом 11:0. Правда, соперники были совсем не кусачими, но статистику это не интересует — только Хосе Берраондо в 1920-х выиграл три первых матча в «Реале» с большей разницей (15:0).
В воскресенье у мадридцев самый сложный матч со дня класико — «Сельта» дома частенько отбирает очки у грандов. Если Солари и ее победит, то, скорее всего, останется руководить «Реалом» минимум до конца сезона.