Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.11
Жирона0
Леганес0
Футбол. Зарубежный
10.11
Дженоа1
Наполи2
Футбол. Зарубежный
10.11
Анже1
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
10.11
Ним0
Ницца1
Футбол. Зарубежный
10.11
Сент-Этьен2
Реймс0
Футбол. Зарубежный
10.11
Тулуза0
Амьен1
Футбол. Зарубежный
10.11
Кристал Пэлас0
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
10.11
Арсенал К0
Александрия3
Футбол. Зарубежный
10.11
Боруссия Д3
Бавария2
Футбол. Зарубежный
10.11
Атлетико3
Атлетик2
Футбол. Зарубежный
10.11
СПАЛ2
Кальяри2
Футбол. Зарубежный
10.11
Генгам2
Лион4
Футбол. Премьер-лига
10.11
Ростов0
Динамо0
Футбол. Зарубежный
10.11
Хетафе0
Валенсия1
Футбол. Зарубежный
10.11
Хаддерсфилд1
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
10.11
Лестер0
Бернли0
Футбол. Зарубежный
10.11
Ньюкасл Юнайтед2
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
10.11
Саутгемптон1
Уотфорд1
Футбол. Зарубежный
10.11
Десна2
Черноморец Од0
Футбол. Зарубежный
10.11
Заря Лг2
Карпаты1
Футбол. Зарубежный
10.11
Хоффенхайм2
Аугсбург1
Футбол. Зарубежный
10.11
Вердер1
Боруссия М3
Футбол. Зарубежный
10.11
Фрайбург1
Майнц3
Футбол. Зарубежный
10.11
Фортуна Д4
Герта1
Футбол. Зарубежный
10.11
Нюрнберг0
Штутгарт2
Футбол. Первый дивизион
10.11
Балтика1
Томь0
Футбол. Первый дивизион
10.11
Факел3
Спартак-20
Футбол. Зарубежный
10.11
Торино1
Парма2
Футбол. Премьер-лига
10.11
Крылья Советов1
Ахмат2
Футбол. Первый дивизион
10.11
Сочи2
Зенит-20
Футбол. Зарубежный
10.11
Кардифф Сити2
Брайтон & Хоув1
Футбол. Первый дивизион
10.11
Армавир1
Чертаново3
Футбол. Первый дивизион
10.11
Химки1
Шинник0
Футбол. Зарубежный
10.11
Львов1
Олимпик Д1
Футбол. Зарубежный
10.11
Вальядолид0
Эйбар0
Футбол. Первый дивизион
10.11
Краснодар-22
Тамбов0
Футбол. Премьер-лига
10.11
Урал2
Оренбург1
Футбол. Первый дивизион
10.11
Сибирь0
Мордовия0
Футбол. Первый дивизион
10.11
Ротор1
Авангард К0
Все события
Фоторепортажи
31«Спартак»: четвертое поражение подряд в РПЛ
30Массимо улетел. Невероятное прощание
01:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Воскресенье мечты. Сегодня в Европе одни крутые матчи

Сразу четыре причины, почему в этот вечер мы не оторвемся от телевизора.

Наверх
Источник: AFP 2018

11 ноября, воскресенье
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». 19.30. Стадион «Этихад».
«Милан» — «Ювентус». 21.30. Стадион «Сан-Сиро».
«Сельта» — «Реал». 21.45. Стадион «Балаидос».
«Монако» — «ПСЖ». 22.00. Стадион «Луи II».

Футбол
Англия 2018/2019
Тур 12, 11.11.2018, 19:30
Манчестер Сити
-Манчестер Юнайтед-

Дерби Манчестера

Тут не нужно пояснений. И так ясно, что битва «Юнайтед» и «Сити» должна быть взрывной. Жозе Моуринью возродился из пепла, и «МЮ» заново научился штамповать волевые победы — «Ньюкасл», «Борнмут» и даже неуязвимый «Ювентус» пострадали в последние недели от трезубца «дьяволов». Но все это забудется, если в дерби «МЮ» проиграет. «Это отдельно взятый матч, — так ответил на вопрос об отставании от соседей Моуринью. — Соперники тоже думают, что он будет тяжелым».

А на пресс-конференции Пепа Гвардьолы журналисты смеялись. На днях Дани Алвес признался, что работа с каталонцем доставляла ему больше удовольствия, чем секс. Об этом спросили и тренера «Сити». Тот улыбнулся: «Я предпочитаю секс… Несомненно». Интересно, изменит ли он мнение, если победит в дерби на последних секундах?

Футбол
Италия 2018/2019
Тур 12, 11.11.2018, 22:30
Милан
-Ювентус-

«Юве». Все сначала

На неделе «Ювентус» проиграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, так что сейчас в топ-5 лиг Европы осталась только одна команда, еще не уступавшая ни в одном турнире этого сезона — «Челси».

Туринцам же нужно укрепить лидерство в серии А, где гегемон пока потерял лишь два очка. Ближайший соперник — «Милан». Красно-черные после поражения в дерби от «Интера» выиграли три матча подряд, так что разговоры о вероятном приезде в Миланелло Арсена Венгера утихли. Но поражение от «Ювентуса» может стоить Дженнаро Гаттузо дорого. Особенно если счет будет таким же, как в майском финале Кубка Италии — тогда туринцы забили четырежды.

Футбол
Франция 2018/2019
Тур 13, 11.11.2018, 23:00
Монако
-ПСЖ-

«Монако» без Головина против «ПСЖ»

15 матчей без побед, место в зоне вылета чемпионата Франции, переполненный лидерами лазарет, унизительное домашнее поражение от «Брюгге» в Лиге чемпионов, обвинения русского владельца в мошенничестве… Когда кажется, что хуже быть не может, на горизонте вырастает «ПСЖ».

У парижан, конечно, тоже не все в порядке. Football Leaks и их активно обстреливает инсайдами, а в Лиге чемпионов «ПСЖ» все еще идет третьим. Зато в лиге 1 все безоблачно: Мбаппе, Неймар и компания испепеляют всех и ставят рекорды. На прошлой неделе «ПСЖ» стал первой командой в пяти ведущих лигах Европы, одержавшей 12 побед на старте своего чемпионата. 13-я очень вероятна: «Монако» и так слаб, а без травмированного Головина рискует потерпеть крупнейшее поражение в истории.

Футбол
Испания 2018/2019
Тур 12, 11.11.2018, 22:45
Сельта
-Реал-

«Реал»: Солари — новый Зидан?

В понедельник наступит крайний срок для «Королевского клуба». «Реал» все еще никого не утвердил на посту главного тренера, а, по правилам испанской лиги, клуб должен определиться с именем нового специалиста за 15 дней с момента отставки предыдущего.

Сантьяго Солари пока справляется отлично: в трех матчах под его руководством «Реал» выиграл с общим счетом 11:0. Правда, соперники были совсем не кусачими, но статистику это не интересует — только Хосе Берраондо в 1920-х выиграл три первых матча в «Реале» с большей разницей (15:0).

В воскресенье у мадридцев самый сложный матч со дня класико — «Сельта» дома частенько отбирает очки у грандов. Если Солари и ее победит, то, скорее всего, останется руководить «Реалом» минимум до конца сезона.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Продолжение дикой истории из Бразилии. Просто фильм ужасов
Роналдинью промотал все свое состояние и остался без паспорта
Семак: легенда ЦСКА, надежда «Зенита»
Ренессанс по-динамовски: четыре сухих матча подряд
Сумасшедший матч в Дортмунде! Вы многое пропустили
Сборная России досрочно стала победителем Кубка Карьяла
Зобнин, Еременко, Комбаров и Самедов не полетели в Уфу
Двойная зарплата и коррупция. Football Leaks против «Ман Сити»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь