Воскресенье мечты. Сегодня в Европе одни крутые матчи

Источник: AFP 2018

11 ноября, воскресенье

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». 19.30. Стадион «Этихад».

«Милан» — «Ювентус». 21.30. Стадион «Сан-Сиро».

«Сельта» — «Реал». 21.45. Стадион «Балаидос».

«Монако» — «ПСЖ». 22.00. Стадион «Луи II».

Футбол Англия 2018/2019 Тур 12, 11.11.2018, 19:30 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед -

Дерби Манчестера

Тут не нужно пояснений. И так ясно, что битва «Юнайтед» и «Сити» должна быть взрывной. Жозе Моуринью возродился из пепла, и «МЮ» заново научился штамповать волевые победы — «Ньюкасл», «Борнмут» и даже неуязвимый «Ювентус» пострадали в последние недели от трезубца «дьяволов». Но все это забудется, если в дерби «МЮ» проиграет. «Это отдельно взятый матч, — так ответил на вопрос об отставании от соседей Моуринью. — Соперники тоже думают, что он будет тяжелым».

А на пресс-конференции Пепа Гвардьолы журналисты смеялись. На днях Дани Алвес признался, что работа с каталонцем доставляла ему больше удовольствия, чем секс. Об этом спросили и тренера «Сити». Тот улыбнулся: «Я предпочитаю секс… Несомненно». Интересно, изменит ли он мнение, если победит в дерби на последних секундах?

Футбол Италия 2018/2019 Тур 12, 11.11.2018, 22:30 Милан - Ювентус -

«Юве». Все сначала

На неделе «Ювентус» проиграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, так что сейчас в топ-5 лиг Европы осталась только одна команда, еще не уступавшая ни в одном турнире этого сезона — «Челси».

Туринцам же нужно укрепить лидерство в серии А, где гегемон пока потерял лишь два очка. Ближайший соперник — «Милан». Красно-черные после поражения в дерби от «Интера» выиграли три матча подряд, так что разговоры о вероятном приезде в Миланелло Арсена Венгера утихли. Но поражение от «Ювентуса» может стоить Дженнаро Гаттузо дорого. Особенно если счет будет таким же, как в майском финале Кубка Италии — тогда туринцы забили четырежды.

Футбол Франция 2018/2019 Тур 13, 11.11.2018, 23:00 Монако - ПСЖ -

«Монако» без Головина против «ПСЖ»

15 матчей без побед, место в зоне вылета чемпионата Франции, переполненный лидерами лазарет, унизительное домашнее поражение от «Брюгге» в Лиге чемпионов, обвинения русского владельца в мошенничестве… Когда кажется, что хуже быть не может, на горизонте вырастает «ПСЖ».

У парижан, конечно, тоже не все в порядке. Football Leaks и их активно обстреливает инсайдами, а в Лиге чемпионов «ПСЖ» все еще идет третьим. Зато в лиге 1 все безоблачно: Мбаппе, Неймар и компания испепеляют всех и ставят рекорды. На прошлой неделе «ПСЖ» стал первой командой в пяти ведущих лигах Европы, одержавшей 12 побед на старте своего чемпионата. 13-я очень вероятна: «Монако» и так слаб, а без травмированного Головина рискует потерпеть крупнейшее поражение в истории.

Футбол Испания 2018/2019 Тур 12, 11.11.2018, 22:45 Сельта - Реал -

«Реал»: Солари — новый Зидан?

В понедельник наступит крайний срок для «Королевского клуба». «Реал» все еще никого не утвердил на посту главного тренера, а, по правилам испанской лиги, клуб должен определиться с именем нового специалиста за 15 дней с момента отставки предыдущего.

Сантьяго Солари пока справляется отлично: в трех матчах под его руководством «Реал» выиграл с общим счетом 11:0. Правда, соперники были совсем не кусачими, но статистику это не интересует — только Хосе Берраондо в 1920-х выиграл три первых матча в «Реале» с большей разницей (15:0).