Жену Икарди раскритиковали за фотографии в футболках принципиальных соперников

Сначала Ванда выложила в своём «инстаграме» фотографию в футболке «Боки», затем добавила фото в игровой майке сборной Аргентины, подписав его: «Завтра мы покажем миру класико, которое заставит Аргентину трястись». После этого Ванда отметилась фотографией в майке «Ривера», признавшись, что болеет за этот клуб.
Впрочем, фанаты не оценили поступка девушки, написав ей, что настоящий болельщик «Ривер Плейт» никогда не наденет футболку «Бока Хуниорс».
Напомним, что матч должен был состояться поздно вечером 10 ноября, но из-за сильного ливня он был перенесён. Новая дата встречи ещё не определена, в данный момент рассматриваются варианты её проведения 12 или 14 ноября.