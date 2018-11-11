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10:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Жену Икарди раскритиковали за фотографии в футболках принципиальных соперников

Ванда Нара, являющаяся женой и агентом нападающего «Интера» Мауро Икарди, подверглась критике за фотографии перед финальным матчем Кубка Либертадорес, в котором сыграют «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт».

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Источник: AFP 2018

Сначала Ванда выложила в своём «инстаграме» фотографию в футболке «Боки», затем добавила фото в игровой майке сборной Аргентины, подписав его: «Завтра мы покажем миру класико, которое заставит Аргентину трястись». После этого Ванда отметилась фотографией в майке «Ривера», признавшись, что болеет за этот клуб.

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Впрочем, фанаты не оценили поступка девушки, написав ей, что настоящий болельщик «Ривер Плейт» никогда не наденет футболку «Бока Хуниорс».

Напомним, что матч должен был состояться поздно вечером 10 ноября, но из-за сильного ливня он был перенесён. Новая дата встречи ещё не определена, в данный момент рассматриваются варианты её проведения 12 или 14 ноября.

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