Игнатьев: Аршавин встанет в один ряд с такими легендами, как Симонян и Стрельцов

Источник: РИА "Новости"

Аршавин, выступавший за казахстанский «Кайрат», в воскресенье провел свой последний матч в карьере игрока. «Кайрат» сыграл вничью с карагандинским «Шахтером» (0:0) в матче заключительного тура чемпионата Казахстана, Аршавин вышел на замену на 50-й минуте.

«Об Аршавине будут очень много говорить, вспоминать его, как это было с Никитой Симоняном, Игорем Нетто, Эдуардом Стрельцовым, Валентином Ивановым. Аршавин встанет в ряд с этими легендами, он представлял определенную эпоху нашего футбола» — сказал Игнатьев по телефону.

«Мне всегда казалось, что Аршавин чего-то недобрал, его величие гораздо больше. Напрасно он бросает футбол сейчас, без него болельщикам будет тоскливо. Если не у нас, то там, в Казахстане. Уходит большой мастер, он оставил огромный след в российском футболе. Он один из тех футболистов, которые добавляли в игру красок. Андрей был не просто мастером, приносящим результат, он формировал эстетический вкус к футболу. Таких игроков крайне мало у нас», — добавил эксперт.