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21:07 (мск), источник: Р-Спорт

Игнатьев: Аршавин встанет в один ряд с такими легендами, как Симонян и Стрельцов

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин встанет в один ряд с такими легендами отечественного футбола, как Никита Симонян и Эдуард Стрельцов, заявил РИА Новости экс-главный тренер российской сборной Борис Игнатьев.

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Источник: РИА "Новости"

Аршавин, выступавший за казахстанский «Кайрат», в воскресенье провел свой последний матч в карьере игрока. «Кайрат» сыграл вничью с карагандинским «Шахтером» (0:0) в матче заключительного тура чемпионата Казахстана, Аршавин вышел на замену на 50-й минуте.

«Об Аршавине будут очень много говорить, вспоминать его, как это было с Никитой Симоняном, Игорем Нетто, Эдуардом Стрельцовым, Валентином Ивановым. Аршавин встанет в ряд с этими легендами, он представлял определенную эпоху нашего футбола» — сказал Игнатьев по телефону.

«Мне всегда казалось, что Аршавин чего-то недобрал, его величие гораздо больше. Напрасно он бросает футбол сейчас, без него болельщикам будет тоскливо. Если не у нас, то там, в Казахстане. Уходит большой мастер, он оставил огромный след в российском футболе. Он один из тех футболистов, которые добавляли в игру красок. Андрей был не просто мастером, приносящим результат, он формировал эстетический вкус к футболу. Таких игроков крайне мало у нас», — добавил эксперт.

В России Аршавин играл за «Зенит», с которым трижды стал чемпионом страны и в сезоне-2007/08 завоевал Кубок УЕФА, а также за краснодарскую «Кубань». За сборную России футболист выступал в 2002—2012 годах и стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008. В составе «Арсенала» Аршавин выступал с 2009 по 2013 год.

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