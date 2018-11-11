Игнатьев: Аршавин встанет в один ряд с такими легендами, как Симонян и Стрельцов
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Бывший нападающий
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Бывший нападающий
Аршавин, выступавший за казахстанский «Кайрат», в воскресенье провел свой последний матч в карьере игрока. «Кайрат» сыграл вничью с карагандинским «Шахтером» (0:0) в матче заключительного тура чемпионата Казахстана, Аршавин вышел на замену на 50-й минуте.
«Об Аршавине будут очень много говорить, вспоминать его, как это было с Никитой Симоняном, Игорем Нетто, Эдуардом Стрельцовым, Валентином Ивановым. Аршавин встанет в ряд с этими легендами, он представлял определенную эпоху нашего футбола» — сказал Игнатьев по телефону.
«Мне всегда казалось, что Аршавин
В России Аршавин играл за «Зенит», с которым трижды стал чемпионом страны и в сезоне-2007/08 завоевал Кубок УЕФА, а также за краснодарскую «Кубань». За сборную России футболист выступал в 2002—2012 годах и стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008. В составе «Арсенала» Аршавин выступал с 2009 по 2013 год.