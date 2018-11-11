«Второе место “Кайрат” мог бы занять и без меня». Аршавин подвел итог карьере в Казахстане
Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин по итогам прощального матча на «Центральном» ответил на вопросы журналистов.
Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин по итогам прощального матча на «Центральном» ответил на вопросы журналистов.
— Что вы сейчас чувствуете?
— Ничего особенного. Чувство радости.
— Вы завершаете карьеру в «Кайрате» или в целом?
— Думаю, полностью завершаю карьеру.
— Какие у вас планы на ближайшее время?
— Сейчас выходные, потом тренировочный процесс к финалу Кубка и в конце ноября я вернусь в Петербург.
— Вы говорили, что хотели бы потренироваться с футзальным «Кайратом». Были насчет этого переговоры?
— Я уже разговаривал с Кака (главный тренер АФК «Кайрат»), хотел бы с ними потренироваться. Но,
— Вы говорили, что вы оставили в «Кайрате» частичку себя и своего сердца. Что вы в своей душе увозите домой из Казахстана?
— Теплоту людей, не только в Алматы, но и по всему Казахстану, поддержку. Понимал, что люди приходили смотреть на мои игры. С командой у меня сложились хорошие отношения. Мы будем общаться дальше.
— Вы будете приезжать в Алматы?
— Да, конечно. Но думаю не раньше, чем через
— Как вы оцениваете свою карьеру в Казахстане по пятибальной шкале?
— Лично мне все понравилось. Но я думаю, так или иначе должен был сделать хоть
— Какой матч для вас запомнился больше всего?
— С «Астаной» в прошлом году матчи были интересными. Какой гол запомнился больше всего? Наверное, гол в ворота «Тараза».
— До прихода в «Кайрат» вы ни разу не побеждали в национальных Кубках. Можно сказать, что прошлый год для вас стал особенным, когда выиграли Кубок Казахстана?
— Да, я понимал, что здесь у меня будет отличный шанс этого добиться. Я дочке обещал привезти ей медаль. Я сделал это, привёз — она была счастлива.
— Мы видели сегодня, как вы очень сильно хотели забить. Настолько это было важно для вас?
— Понимал, что поддержка сегодня будет особенной. Мы перед игрой разговаривали. Хотели, чтобы забил сегодня Эсеола.
— Сейчас очень много выставочных матчей: Кубок Легенд, к примеру. Вы планируете принимать участие?
— Если будут приглашать, то да. До этого я в выставочных матчах не участвовал, хотя меня приглашали, просто было далеко лететь.
— Вы стали не первым футболистом из России, выступавший в чемпионате Казахстана: Бесчастных, Тихонов, Титов и другие. Бесчастных запомнился тем, что у него были недоплаты со стороны клуба, в частности об этом говорил в российских СМИ. Титов запомнился тем, что у него был инцидент с журналистами. Каким бы лично вы хотели запомниться в данном контексте? Через 5 лет мы прочитаем в российских СМИ нечто подобное, как было с Бесчастных?
— Мои партнеры уже готовятся к тому, что потом я буду на Матч ТВ их «крушить» (смеется).
— Кого бы порекомендовали бы зарубежным футбольным функционерам, руководствам клубов из игроков в чемпионате Казахстана?
— Из «Кайрата» порекомендовал бы Бауыржана Исламхана и Исламбека Куата. Из других клубов, порекомендовал бы «Кайрат» взять Думана Нарзилдаева. Я считаю, что это игрок, который может помочь и соответствует уровню этого клуба.
— Какой уровень у Исламхана по меркам российских клубов?
— Исламхан — это