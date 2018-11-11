«Второе место “Кайрат” мог бы занять и без меня». Аршавин подвел итог карьере в Казахстане

Источник: РИА "Новости"

— Что вы сейчас чувствуете?

— Ничего особенного. Чувство радости.

— Вы завершаете карьеру в «Кайрате» или в целом?

— Думаю, полностью завершаю карьеру.

— Какие у вас планы на ближайшее время?

— Сейчас выходные, потом тренировочный процесс к финалу Кубка и в конце ноября я вернусь в Петербург.

— Вы говорили, что хотели бы потренироваться с футзальным «Кайратом». Были насчет этого переговоры?

— Я уже разговаривал с Кака (главный тренер АФК «Кайрат»), хотел бы с ними потренироваться. Но, почему-то, опять не сложилось. Думаю, в эти две недели я успею.

— Вы говорили, что вы оставили в «Кайрате» частичку себя и своего сердца. Что вы в своей душе увозите домой из Казахстана?

— Теплоту людей, не только в Алматы, но и по всему Казахстану, поддержку. Понимал, что люди приходили смотреть на мои игры. С командой у меня сложились хорошие отношения. Мы будем общаться дальше.

— Вы будете приезжать в Алматы?

— Да, конечно. Но думаю не раньше, чем через год-два.

— Как вы оцениваете свою карьеру в Казахстане по пятибальной шкале?

— Лично мне все понравилось. Но я думаю, так или иначе должен был сделать хоть чуть-чуть, чтобы «Кайрат» занял первое место. К сожалению, этого не произошло. А второе место «Кайрат» мог бы занять и без меня.

— Какой матч для вас запомнился больше всего?

— С «Астаной» в прошлом году матчи были интересными. Какой гол запомнился больше всего? Наверное, гол в ворота «Тараза».

— До прихода в «Кайрат» вы ни разу не побеждали в национальных Кубках. Можно сказать, что прошлый год для вас стал особенным, когда выиграли Кубок Казахстана?

— Да, я понимал, что здесь у меня будет отличный шанс этого добиться. Я дочке обещал привезти ей медаль. Я сделал это, привёз — она была счастлива.

— Мы видели сегодня, как вы очень сильно хотели забить. Настолько это было важно для вас?

— Понимал, что поддержка сегодня будет особенной. Мы перед игрой разговаривали. Хотели, чтобы забил сегодня Эсеола.

— Сейчас очень много выставочных матчей: Кубок Легенд, к примеру. Вы планируете принимать участие?

— Если будут приглашать, то да. До этого я в выставочных матчах не участвовал, хотя меня приглашали, просто было далеко лететь.

— Вы стали не первым футболистом из России, выступавший в чемпионате Казахстана: Бесчастных, Тихонов, Титов и другие. Бесчастных запомнился тем, что у него были недоплаты со стороны клуба, в частности об этом говорил в российских СМИ. Титов запомнился тем, что у него был инцидент с журналистами. Каким бы лично вы хотели запомниться в данном контексте? Через 5 лет мы прочитаем в российских СМИ нечто подобное, как было с Бесчастных?

— Мои партнеры уже готовятся к тому, что потом я буду на Матч ТВ их «крушить» (смеется).

— Кого бы порекомендовали бы зарубежным футбольным функционерам, руководствам клубов из игроков в чемпионате Казахстана?

— Из «Кайрата» порекомендовал бы Бауыржана Исламхана и Исламбека Куата. Из других клубов, порекомендовал бы «Кайрат» взять Думана Нарзилдаева. Я считаю, что это игрок, который может помочь и соответствует уровню этого клуба.

— Какой уровень у Исламхана по меркам российских клубов?