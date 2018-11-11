«Осталось выйти из группы в Лиге Европы». Тренер «Астаны» — о контрактах игроков, уходе Хамитжанова и претензии на шестое подряд чемпионство

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Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Григорий Бабаян подвел итоги матча заключительного 33-го тура казахстанской премьер-лиги с павлодарским «Иртышом» (4:0).

— Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, а также потери большого количества сил и эмоций в игре против «Яблонца», футболисты сыграли для болельщиков. Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку. В целом сезон получился ровным, практически без спадов. Хочу сказать спасибо футболистам, которые несмотря на все сложности, они выиграли для клуба пятое чемпионство, с чем хочу их поздравить, поздравить спонсоров, руководство клуба и всех, кто причастен к этой победе, — цитирует Бабаяна пресс-служба клуба.

— Можно ли сказать, что Александр Мокин сделал сейв сезона в первом тайме?

— Не могу сказать, что сезона, но Мокин вытащил очень тяжелый матч.

— Как вы оцените игру Педро Энрике на позиции под нападающим?

— Я бы не хотел никого оценивать, потому что сегодня получился очень тяжелый матч. Физически мы восстановились, а эмоционально было тяжело после игры с «Яблонцем», поэтому было много ошибок. И тем не менее сейчас нужно просто всех поздравить и порадоваться нашему чемпионству.

— Как пройдет подготовка к матчу с «Динамо»?

— Сейчас почти вся команда разъезжается по сборным, и в полном составе мы соберёмся лишь 23 ноября. У нас будет 6 дней на подготовку, и за это время надо будет провести товарищеский матч, чтобы втянуться в подготовку, вернуть игровой тонус. Будет сложно, но у нас нет других вариантов, мы должны быть готовы к матчу против «Динамо», потому что еще не решили свои задачи в Лиге Европы.

— В связи с чем весной у команд был спад?

— Я не могу, так сказать. Мы играли весь сезон стабильно. Как вы знаете мы форсировали подготовку, поэтому были определенные трудности, пошли травмы. И в период с марта по май у нас было порядка 12 травм, поэтому нужно было время, чтобы команда вернула свой ход. Но несмотря на это мы избежали явных провалов, шли ровно и набирали очки. В итоге все получилось так, как мы планировали, остался последний шаг, может он очень тяжелый, но нужно все сделать, чтобы выйти из группы в Лиге Европы.

— Ощущаете ли вы себя лучшим тренером страны в этом сезоне?

— В результатах команды большая заслуга игроков, которые выходят на поле, руководства клуба, которые создали нам феноменальные условия, ну и конечно, работа всего тренерского штаба. Поэтому я не ощущаю себя лучшим, но стараюсь делать качественно свою работу.

— У некоторых игроков в конце сезона заканчиваются контракты с «Астаной». Как обстоят дела с продлением договоров с игроками?

— Насколько я знаю, у 90 процентов всех игроков есть есть действующие трудовые договора. Есть два-три человека, с кем сейчас ведутся переговоры.

— Назвал ли вам Саян Хамитжанов дату, когда он покинет клуб?

— Этот вопрос лучше адресовать ему. Но его уход станет большой потерей, как для клуба, так и для всего казахстанского футбола.