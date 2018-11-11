Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Кан
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Сампдория
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин0
Локомотив0
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Краснодар0
Енисей0
Футбол. Зарубежный
17:15
Челси
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Байер
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо К
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Дижон
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Нант
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа2
Спартак0
Футбол. Зарубежный
20:00
Айнтрахт Ф
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Ворскла
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Сельта
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» и «Рейнджерс» забили семь мячей в Москве
13«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в Лондоне
16:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Осталось выйти из группы в Лиге Европы». Тренер «Астаны» — о контрактах игроков, уходе Хамитжанова и претензии на шестое подряд чемпионство

Он подвел итог разгрому над «Иртышом».

Наверх
Источник: Reuters

Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Григорий Бабаян подвел итоги матча заключительного 33-го тура казахстанской премьер-лиги с павлодарским «Иртышом» (4:0).

— Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, а также потери большого количества сил и эмоций в игре против «Яблонца», футболисты сыграли для болельщиков. Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку. В целом сезон получился ровным, практически без спадов. Хочу сказать спасибо футболистам, которые несмотря на все сложности, они выиграли для клуба пятое чемпионство, с чем хочу их поздравить, поздравить спонсоров, руководство клуба и всех, кто причастен к этой победе, — цитирует Бабаяна пресс-служба клуба.

— Можно ли сказать, что Александр Мокин сделал сейв сезона в первом тайме?
— Не могу сказать, что сезона, но Мокин вытащил очень тяжелый матч.

— Как вы оцените игру Педро Энрике на позиции под нападающим?
— Я бы не хотел никого оценивать, потому что сегодня получился очень тяжелый матч. Физически мы восстановились, а эмоционально было тяжело после игры с «Яблонцем», поэтому было много ошибок. И тем не менее сейчас нужно просто всех поздравить и порадоваться нашему чемпионству.

— Как пройдет подготовка к матчу с «Динамо»?
— Сейчас почти вся команда разъезжается по сборным, и в полном составе мы соберёмся лишь 23 ноября. У нас будет 6 дней на подготовку, и за это время надо будет провести товарищеский матч, чтобы втянуться в подготовку, вернуть игровой тонус. Будет сложно, но у нас нет других вариантов, мы должны быть готовы к матчу против «Динамо», потому что еще не решили свои задачи в Лиге Европы.

— В связи с чем весной у команд был спад?
— Я не могу, так сказать. Мы играли весь сезон стабильно. Как вы знаете мы форсировали подготовку, поэтому были определенные трудности, пошли травмы. И в период с марта по май у нас было порядка 12 травм, поэтому нужно было время, чтобы команда вернула свой ход. Но несмотря на это мы избежали явных провалов, шли ровно и набирали очки. В итоге все получилось так, как мы планировали, остался последний шаг, может он очень тяжелый, но нужно все сделать, чтобы выйти из группы в Лиге Европы.

— Ощущаете ли вы себя лучшим тренером страны в этом сезоне?
— В результатах команды большая заслуга игроков, которые выходят на поле, руководства клуба, которые создали нам феноменальные условия, ну и конечно, работа всего тренерского штаба. Поэтому я не ощущаю себя лучшим, но стараюсь делать качественно свою работу.

— У некоторых игроков в конце сезона заканчиваются контракты с «Астаной». Как обстоят дела с продлением договоров с игроками?
— Насколько я знаю, у 90 процентов всех игроков есть есть действующие трудовые договора. Есть два-три человека, с кем сейчас ведутся переговоры.

— Назвал ли вам Саян Хамитжанов дату, когда он покинет клуб?
— Этот вопрос лучше адресовать ему. Но его уход станет большой потерей, как для клуба, так и для всего казахстанского футбола.

— Насколько реально шестое подряд чемпионство?
— Мы не забегаем так далеко, мы только пять минут, как официально стали чемпионами в 2018 году. Я уверен, что на следующий сезон, мы продолжим биться за золото, но пока говорить о претендентах еще рано.

Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Осталось выйти из группы в Лиге Европы". Тренер "Астаны" - о контрактах игроков, уходе Хамитжанова и претензии на шестое подряд чемпионство
В ожидании Кононова. «Спартак» опять проиграл, теперь «Уфе»
Черчесов дал «тупой» ответ на «тупой» вопрос
Сумасшедший матч в Дортмунде! Вы многое пропустили
Усик нокаутировал Белью и сделал уверенный шаг к супертяжам
«Дерзкая и сексуальная»: проигрыш Туктамышевой восхитил мир
«Краснодар» принимает «Енисей» (трансляция)
Бучневич и Наместников помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь