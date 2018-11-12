«Интер» с крупным счетом уступил «Аталанте» в чемпионате Италии

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Бергамо, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Ханс Хатебур (8-я минута), Джанлука Манчини (62), Берат Джимсити (88) и Алехандро Гомес (90). Автором гола у миланской команды стал Мауро Икарди (47, с пенальти).

«Интер», возглавляемый экс-тренером петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти, прервал серию из семи побед — последний раз в чемпионате «нерадзурри» проигрывали в середине сентября.