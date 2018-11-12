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01:39 (мск), источник: Р-Спорт

«Интер» с крупным счетом уступил «Аталанте» в чемпионате Италии

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Футболисты «Интера» крупно проиграли «Аталанте» в выездном матче 12-го тура чемпионата Италии.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Бергамо, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Ханс Хатебур (8-я минута), Джанлука Манчини (62), Берат Джимсити (88) и Алехандро Гомес (90). Автором гола у миланской команды стал Мауро Икарди (47, с пенальти).

«Интер», возглавляемый экс-тренером петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти, прервал серию из семи побед — последний раз в чемпионате «нерадзурри» проигрывали в середине сентября.

«Аталанта», одержавшая четвертую победу подряд, набрала 18 очков и поднялась на шестое место в серии A. «Интер» с 25 баллами занимает третью позицию и отстает на шесть очков от лидера — туринского «Ювентуса», который провел на матч меньше.

Аталанта 4:1
Первый тайм: 1:0
Интер
11.11.2018, 14:30 основной раунд: 12-й тур Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини Лучано Спаллетти
Голы
8′ Ханс Хатебур (Р. Гозенс) 33
62′ Джанлука Манчини (Й. Иличич) 23
88′ Берат Джимсити (Й. Иличич) 19
90+4′ Алехандро Дарио Гомес (М. де Рон) 10
9 Мауро Икарди 47′
Составы
Этрит Бериша 1
Робин Гозенс 8
Берат Джимсити 19
Джанлука Манчини 23
69′ Ханс Хатебур 33
Ремо Фройлер 11
77′ Мартен де Рон 15
Йосип Иличич 72
79′ Алехандро Дарио Гомес 10
56′ Рафаэл Толой 2
Тимоти Кастань 21
71′ Дуван Сапата 91
Марио Пашалич 88
1 Самир Ханданович
18 Квадво Асамоа
33 Данило Д`Амброзио
37 Милан Шкриньяр 41′
5 Роберто Гальярдини 76′
77 Марсело Брозович 35′ 90+2′
9 Мауро Икарди
44 Иван Перишич
23 Миранда 71′
2 Шиме Врсалько
8 Матиас Весино 45′ 25′
20 Борха Валеро
16 Маттео Политано 66′
11 Кейта Бальде
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 9
9 Удары в створ 1
9 Угловые 6
11 Фолы 12
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Фабио Мареска (Италия)
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