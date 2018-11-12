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01:24 (мск), источник: Р-Спорт

«Ливерпуль» продлил серию поражений «Фулхэма» в чемпионате Англии до 6 игр

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» обыграли лондонский «Фулхэм» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AP 2018

Игра, прошедшая в воскресенье в Ливерпуле, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Мохамед Салах (41-я минута) и Джердан Шакири (53).

«Ливерпуль», не знающий поражений в текущем чемпионате, набрал 30 очков и возглавил турнирную таблицу, на один балл опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити», который провел на матч меньше. «Фулхэм», потерпевший шестое поражение подряд, с 5 баллами замыкает турнирную таблицу.

Ливерпуль 2:0
Первый тайм: 1:0
Фулхэм
11.11.2018, 15:00 основной раунд: 12-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Славиша Йоканович
Голы
41′ Мохамед Салах (Т. Александр-Арнолд) 11
53′ Джердан Шачири (Э. Робертсон) 23
Составы
Алиссон 13
Виргил ван Дейк 4
77′ Джо Гомез 12
Эндрю Робертсон 26
Трент Александр-Арнолд 66
Роберту Фирмину 9
Садио Мане 10
Мохамед Салах 11
90′ Фабинью 3
Наби Кейта 8
69′ Джорджиньо Вайналдум 5
Джордан Хендерсон 14
81′ Джердан Шачири 23
Джеймс Милнер 7
25 Серхио Рико
4 Деннис Одуа
5 Калум Чемберс 59′
20 Максим Ле Маршан
22 Сайрус Кристи
26 Алфи Моусон
3 Райан Сессеньон
9 Александр Митрович
10 Том Кэрни 63′
24 Жан-Микаэль Сери
29 Андре-Франк Замбо 84′
8 Стефан Йохансен
14 Андре Шюррле 78′
19 Лусиано Вьетто
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 3
6 Угловые 3
11 Фолы 9
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Пол Тирни (Англия)
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