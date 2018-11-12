«Ливерпуль» продлил серию поражений «Фулхэма» в чемпионате Англии до 6 игр
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» обыграли лондонский «Фулхэм» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» обыграли лондонский «Фулхэм» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.
Игра, прошедшая в воскресенье в Ливерпуле, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Мохамед Салах (41-я минута) и Джердан Шакири (53).
«Ливерпуль», не знающий поражений в текущем чемпионате, набрал 30 очков и возглавил турнирную таблицу, на один балл опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити», который провел на матч меньше. «Фулхэм», потерпевший шестое поражение подряд, с 5 баллами замыкает турнирную таблицу.
|Юрген Клопп
|Славиша Йоканович
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Пол Тирни (Англия)