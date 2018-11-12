«Ливерпуль» продлил серию поражений «Фулхэма» в чемпионате Англии до 6 игр

Игра, прошедшая в воскресенье в Ливерпуле, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Мохамед Салах (41-я минута) и Джердан Шакири (53).

«Ливерпуль», не знающий поражений в текущем чемпионате, набрал 30 очков и возглавил турнирную таблицу, на один балл опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити», который провел на матч меньше. «Фулхэм», потерпевший шестое поражение подряд, с 5 баллами замыкает турнирную таблицу.