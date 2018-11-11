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18:35 (мск), источник: ТАСС

Месси впервые после перелома руки вышел на поле в составе «Барселоны»

ТАСС, 11 ноября. Аргентинский нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу против «Бетиса».

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Источник: Reuters

Он получил перелом руки 20 октября в матче девятого тура испанского первенства с «Севильей». Из-за этого он пропустил два матча Лиги чемпионов против итальянского «Интера», две встречи чемпионата и одну — Кубка Испании. В отсутствие Месси «Барселона» одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 24 очками. В нынешнем сезоне Месси отметился за клуб 12 голами и шестью голевыми передачами в 12 играх во всех турнирах.

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