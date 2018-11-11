Месси впервые после перелома руки вышел на поле в составе «Барселоны»
ТАСС, 11 ноября. Аргентинский нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу против «Бетиса».
ТАСС, 11 ноября. Аргентинский нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу против «Бетиса».
Он получил перелом руки 20 октября в матче девятого тура испанского первенства с «Севильей».
«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 24 очками. В нынешнем сезоне Месси отметился за клуб 12 голами и шестью голевыми передачами в 12 играх во всех турнирах.