Месси впервые после перелома руки вышел на поле в составе «Барселоны»

Он получил перелом руки 20 октября в матче девятого тура испанского первенства с «Севильей». Из-за этого он пропустил два матча Лиги чемпионов против итальянского «Интера», две встречи чемпионата и одну — Кубка Испании. В отсутствие Месси «Барселона» одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.