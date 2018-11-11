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18:40 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты могилевского «Днепра» уступили минскому «Торпедо» и покинут высшую лигу

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты могилевского «Днепра» уступили на выезде минскому «Торпедо» со счетом 0:3 и покинут высшую лигу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче, который состоялся на стадионе ФК «Минск», хозяева вели со счетом 2:0, а после перерыва увеличили свое преимущество. Автором первого гола стал Сергей Григ и дважды ворота «Днепра» поразил Седрик Халеб Куаджа.

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После поражения от «Торпедо» могилевчане, занимающие 16 место в турнирной таблице, за два тура до конца чемпионата утратили шансы сохранить прописку в высшей лиге.

Футболисты «Витебска» в 28-м туре обыграли «Ислочь» — 1:0, «Минск» был сильнее в гостях у «Гомеля» — 2:0, футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗ» завершили встречу с «Лучом» вничью — 0:0.

Центральный матч 28-го тура «Шахтер» — БАТЭ перенесен на 21 ноября.

Турнирное положение: БАТЭ — 69 очков (27 матчей), «Динамо» (Минск) — 57 (28), «Витебск» — 56 (28), «Шахтер» — 55 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 51 (28), «Динамо» (Брест) — 48 (28), «Неман» — 40 (28), «Слуцк» — 36 (28), «Городея» — 31 (28), «Минск» — 30 (28), «Гомель» — 27 (28), «Ислочь» — 27 (28), «Торпедо» — 24 (28), «Смолевичи» — 23 (28), «Луч» — 23 (28), «Днепр» — 16 (28).

Предпоследний, 29-й тур, чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге состоится 24 ноября.

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