Футболисты могилевского «Днепра» уступили минскому «Торпедо» и покинут высшую лигу

В матче, который состоялся на стадионе ФК «Минск», хозяева вели со счетом 2:0, а после перерыва увеличили свое преимущество. Автором первого гола стал Сергей Григ и дважды ворота «Днепра» поразил Седрик Халеб Куаджа.

После поражения от «Торпедо» могилевчане, занимающие 16 место в турнирной таблице, за два тура до конца чемпионата утратили шансы сохранить прописку в высшей лиге.

Футболисты «Витебска» в 28-м туре обыграли «Ислочь» — 1:0, «Минск» был сильнее в гостях у «Гомеля» — 2:0, футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗ» завершили встречу с «Лучом» вничью — 0:0.

Центральный матч 28-го тура «Шахтер» — БАТЭ перенесен на 21 ноября.

Турнирное положение: БАТЭ — 69 очков (27 матчей), «Динамо» (Минск) — 57 (28), «Витебск» — 56 (28), «Шахтер» — 55 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 51 (28), «Динамо» (Брест) — 48 (28), «Неман» — 40 (28), «Слуцк» — 36 (28), «Городея» — 31 (28), «Минск» — 30 (28), «Гомель» — 27 (28), «Ислочь» — 27 (28), «Торпедо» — 24 (28), «Смолевичи» — 23 (28), «Луч» — 23 (28), «Днепр» — 16 (28).