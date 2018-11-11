Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф0
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал0
Вулверхэмптон Уондерерс1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити1
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель1
Дижон0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн1
Нант1
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА2
Зенит0
Футбол. Зарубежный
20:30
Ворскла
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона3
Бетис4
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо К4
Мариуполь0
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Сельта
Реал
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг3
Байер0
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
17:15
Челси0
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо0
Кан0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево2
Болонья2
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома4
Сампдория1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин0
Локомотив0
Футбол. Премьер-лига
16:00
Краснодар3
Енисей0
Футбол. Зарубежный
15:00
Ливерпуль2
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
14:30
Аталанта4
Интер1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа2
Спартак0
Футбол. Зарубежный
14:00
Алавес2
Уэска1
Все события
Фоторепортажи
31«Спартак»: четвертое поражение подряд в РПЛ
16Кононов победил и попрощался с болельщиками
19:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Футбольную трансляцию адаптируют для болельщиков с больным сердцем

Аргентинское радио Colonia подготовило специальную трансляцию финала Кубка Либертадорес между местными клубами «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Болельщикам предложат трансляцию противостояния с расслабляющей музыкой на фоне. Комментаторы откажутся от страстной манеры и будут передавать рекомендации кардиологов.

Наверх
Источник: AP 2018

Аргентинское радио Colonia подготовило специальную трансляцию финала Кубка Либертадорес между местными клубами «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает спортивный обозреватель портала Goal Дэниел Эдвардс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщикам предложат трансляцию противостояния с расслабляющей музыкой на фоне. Комментаторы откажутся от страстной манеры и будут передавать рекомендации врачей-кардиологов во время матча.

Первый финальный матч между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейтом» состоится 11 ноября в 22:00 по московскому времени. Встреча должна была пройти еще 10 ноября, однако из-за сильного дождя в Буэнос-Айресе поле хозяев пришло в негодность, и матч был перенесен. Ответный поединок состоится 24 ноября.

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» — главное противостояние в аргентинском футболе. Матч двух команд местные болельщики и эксперты называют «суперкласико».

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Аршавин предсказал победителя на чемпионате России
Пиво на стадионы могут вернуть
В ожидании Кононова. «Спартак» опять проиграл, теперь «Уфе»
Черчесов дал «тупой» ответ на «тупой» вопрос
«Краснодар» поздравил тренера с юбилеем разгромной победой
«Рубин» остановил «Локомотив». Скука, боль и травмы в Казани
«Дерзкая и сексуальная»: проигрыш Туктамышевой восхитил мир
ЦСКА принимает «Зенит» в матче РПЛ (трансляция)
«Манчестер Сити» играет с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь