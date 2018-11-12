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00:07 (мск), источник: Р-Спорт

«Рома» разгромила «Сампдорию» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. «Рома» нанесла крупное поражение «Сампдории» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в Риме, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Жуан Жезус (19-я минута), Патрик Шик (59) и Стефан Эль-Шаарави (72, 90+3), у гостей отличился Грегуар Дефрель (89).

«Рома» прервала трехматчевую серию без побед в серии А, набрала 19 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице, генуэзская команда (15) располагается на 12-й строчке. Римский клуб является соперником московского ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов. «Рома» в среду победила армейцев в «Лужниках» со счетом 2:1, в предыдущем туре ЦСКА проиграл итальянскому клубу в гостях со счетом 0:3.

Рома 4:1
Первый тайм: 1:0
Сампдория
11.11.2018, 17:00 основной раунд: 12-й тур Olimpico
Главные тренеры
Эузебио Ди Франческо Марко Джампаоло
Голы
19′ Гильерме Жуан Жезус (Б. Кристанте) 5
59′ Патрик Шик (А. Коларов) 14
72′ Стефан Эль-Шаарави 92
90+3′ Стефан Эль-Шаарави 92
92 Грегуар Дефрель (Я. Сала) 89′
Составы
Робин Ольсен 1
Гильерме Жуан Жезус 5
Александр Коларов 11
40′ Алессандро Флоренци 24
Константинос Манолас 44
Бриан Кристанте 4
Стивен Н`Зонзи 42
Стефан Эль-Шаарави 92
78′ Лоренцо Пеллегрини 7
Николо Дзаньоло 22
68′ Патрик Шик 14
Эдин Джеко 9
81′ Джастин Клайверт 34
Дженгиз Юндер 17
1 Эмиль Аудеро
3 Йоахим Андерсен
15 Омар Колли
24 Бартош Берешиньски
29 Никола Мурру
4 Роналду Виейра
11 Гастон Рамирес
92 Грегуар Дефрель
10 Деннис Прат 45′
14 Якуб Янкто
16 Кароль Линетти 69′ 18′
7 Якопо Сала
17 Джанлука Капрари 80′
99 Давид Ковнацки
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 3
7 Угловые 7
8 Фолы 10
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Массимилиано Иррати (Италия)
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