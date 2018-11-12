«Рома» разгромила «Сампдорию» в матче чемпионата Италии

Встреча, состоявшаяся в Риме, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Жуан Жезус (19-я минута), Патрик Шик (59) и Стефан Эль-Шаарави (72, 90+3), у гостей отличился Грегуар Дефрель (89).

«Рома» прервала трехматчевую серию без побед в серии А, набрала 19 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице, генуэзская команда (15) располагается на 12-й строчке. Римский клуб является соперником московского ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов. «Рома» в среду победила армейцев в «Лужниках» со счетом 2:1, в предыдущем туре ЦСКА проиграл итальянскому клубу в гостях со счетом 0:3.