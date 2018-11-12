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01:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Челси» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Лондонский «Челси» разошелся миром с «Эвертоном» в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 0:0.

«Челси», не потерпевший ни одного поражения в текущем сезоне премьер-лиги, занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков. «Ириски» (19 баллов) располагаются на девятой строчке.

Челси 0:0
Первый тайм: 0:0
Эвертон
11.11.2018, 17:15 основной раунд: 12-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио Сарри Силва Марку
Составы
Кепа Аррисабалага 1
45+2′ Антонио Рюдигер 2
Маркос Алонсо 3
Сесар Аспиликуэта 28
Давид Луиз 30
33′ Н`Голо Канте 7
Эден Азар 10
87′ Альваро Мората 29
28′ 64′ Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 5
Сеск Фабрегас 4
82′ Матео Ковачич 17
Росс Баркли 8
68′ Виллиан 22
Родригес Педро 11
1 Джордан Пикфорд 73′
4 Майкл Кин
12 Люка Динь
13 Йерри Мина 22′
23 Шеймус Коулман
8 Андре Гомеш
17 Идрисса Гей
11 Тео Уолкотт
10 Гильфи Сигурдссон 76′
6 Фил Ягелка
20 Анисиу Калдейра Бернард 64′ 45+2′
31 Адемола Лукман
30 Ришарлисон 89′
29 Доминик Калверт-Льюин
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 1
5 Угловые 5
7 Фолы 11
5 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
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