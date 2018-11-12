«Челси» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Лондонский «Челси» разошелся миром с «Эвертоном» в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Лондонский «Челси» разошелся миром с «Эвертоном» в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 0:0.
«Челси», не потерпевший ни одного поражения в текущем сезоне
|Маурицио Сарри
|Силва Марку
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|7
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)