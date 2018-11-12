«Челси» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 0:0.

«Челси», не потерпевший ни одного поражения в текущем сезоне премьер-лиги, занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков. «Ириски» (19 баллов) располагаются на девятой строчке.