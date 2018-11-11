«Яблонец» после поражения от «Астаны» в Лиге Европы отыгрался на сопернике в чемпионате

Первыми счет в матче открыли хозяева. На десятой минуте Михал Травник реализовал пенальти и вывел «Яблонец» вперед. Однако гости отыгрались еще до перерывами усилиями Мартина Гашека (44-я).

Победу «Яблонцу» во втором тайме принес Мартин Долежал, оформивший дубль за три минуты (69-я и 72-я), и установивший окончательный счет — 3:1.

Благодаря этой победе «Яблонец» набрал 29 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Богемианс 1905» (16) идет 11-м.

Напомним, «Яблонец» является соперником «Астаны» по групповому этапу Лиги Европы. 11 ноября чешский клуб уступил в Астане со счетом 1:2.