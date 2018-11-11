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19:51 (мск), источник: Vesti.kz

Нурбол Жумаскалиев объявил о завершении карьеры футболиста

Бывший капитан сборной Казахстана по футболу Нурбол Жумаскалиев объявил о завершении карьеры.

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Такое заявление 37-летний футболист сделал на церемонии награждения «Тобола» бронзовыми медалями чемпионата Казахстана сезона-2018. Мероприятие прошло в Костанае после победы над «Кызыл-Жар СК» (3:0) в заключительном 33-м туре КПЛ.

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В той игре Жумаскалиев забил третий гол команды и установил окончательный счет.

«Уважаемые любители футбола, футболисты, сегодня знаковое событие для нашей области, для нашей команды, для наших болельщиков, для всех нас. Хотелось бы от лица команды поблагодарить руководство области, Архимеда Бегижановича, за колоссальную поддержку! Сказать слова благодарности нашим болельщикам, которые в будущем, я надеюсь, будут заполнять наш прекрасный новый стадион!

Хочу поздравить ребят. Они — молодцы! Они показали, что способные, сильные духом и телом. Я очень рад за вас! Спасибо! Мне очень было приятно с вами играть! Вы классные! Хочу сказать спасибо тренерскому штабу, администрации клуба!

Сегодняшнее событие для меня было знаковым. Эта игра была заключительной в моей футбольной игровой карьере. В начале следующего сезона состоится прощальный матч", — цитирует Жумаскалиева официальный сайт клуба.

Добавим, что Жумаскалиеву принадлежат два рекорда КПЛ. Он лучший бомбардир (167 голов) и рекордсмен по количеству игр (523 матча).

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Нурбол Жумаскалиев объявил о завершении карьеры футболиста
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