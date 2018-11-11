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20:04 (мск), источник: Р-Спорт

«Лейпциг» разгромил «Байер» в Бундеслиге

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. «РБ Лейпциг» одержал крупную победу над леверкузенским «Байером» в матче 11-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в Лейпциге, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Юссуф Поульсен (27 и 85-я минута) и Лукас Клостерманн (68).

«Лейпциг», в активе которого 22 очка, опередил мюнхенскую «Баварию» (20) и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Байер» (11) располагается на 13-й строчке.

РБ Лейпциг 3:0
Первый тайм: 1:0
Байер
11.11.2018, 17:30 основной раунд: 11-й тур Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Ральф Рангник Хайко Херрлих
Голы
27′ Юссуф Поульсен (Д. Демме) 9
68′ Лукас Клостерманн (М. Забитцер) 16
85′ Юссуф Поульсен (Л. Клостерманн) 9
Составы
Петер Гулачи 1
Дайот Упамекано 5
Ибраима Конате 6
Лукас Клостерманн 16
Марсель Хальстенберг 23
Штефан Ильзанкер 13
Диего Демме 31
Юссуф Поульсен 9
88′ Марсель Забитцер 7
Жан-Кевин Огюстен 29
89′ Кевин Кампль 44
Арминду Брума 17
82′ Тимо Вернер 11
Конрад Ляймер 27
1 Лукас Градецки
4 Джонатан Та
5 Свен Бендер
18 Насименту Боргес Венделл
8 Ларс Бендер
10 Юлиан Брандт
29 Кай Хаферц
31 Кевин Фолланд 45′
16 Тин Едвай 46′
9 Леон Бэйли
23 Митчелл Вайзер 72′
13 Лукас Аларио
20 Чарльз Арангис 66′
21 Доминик Кор
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 2
4 Угловые 3
12 Фолы 13
2 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Мартин Петерсен (Германия)
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