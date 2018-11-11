«Лейпциг» разгромил «Байер» в Бундеслиге
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. «РБ Лейпциг» одержал крупную победу над леверкузенским «Байером» в матче 11-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. «РБ Лейпциг» одержал крупную победу над леверкузенским «Байером» в матче 11-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Лейпциге, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Юссуф Поульсен (27 и 85-я минута) и Лукас Клостерманн (68).
«Лейпциг», в активе которого 22 очка, опередил мюнхенскую «Баварию» (20) и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Байер» (11) располагается на 13-й строчке.
|РБ Лейпциг
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3:0
Первый тайм: 1:0
|Байер
|Ральф Рангник
|Хайко Херрлих
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|7
|Главный судья
|Мартин Петерсен (Германия)