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20:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Слуцкий отстоял свой английский и посмеялся над реакцией россиян

Российский тренер Леонид Слуцкий прокомментировал ошибку в произношении во время интервью на английском после матча «Витесса» и ПСВ. Новое интервью доступно в Twitter-аккаунте нидерландского телеканала FOX Sports.

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Источник: РИА "Новости"

10 ноября российский специалист встретился с тем же журналистом после матча против «Утрехта», который его команда выиграла со счетом 2:1. «Наша прошлая беседа вызвала большой скандал в российских медиа. Там думают, что я неправильно произнес одну из букв. Хотя это неправда. Есть американский английский и то, как принято говорить в Британии. В моей школе, говоря об увольнении, это слово (sack — прим. “Ленты.ру”) произносили как “сак”», — разъяснил Слуцкий с улыбкой на лице.

Во время загрузки произошла ошибка.

4 ноября в эфире того же канала российский специалист прокомментировал слухи об его уходе в португальский «Спортинг». Он уверил, что у него контракт с голландским клубом. «Если владелец или директор клуба уволят меня, в такой ситуации мне придется уйти», — сказал Слуцкий. При этом глагол sack («уволить» — пер. «Ленты.ру») в его исполнении напомнило пользователям suck («сосать» — пер. «Ленты.ру»), из-за чего смысл фразы исказился.

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