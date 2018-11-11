Слуцкий отстоял свой английский и посмеялся над реакцией россиян

10 ноября российский специалист встретился с тем же журналистом после матча против «Утрехта», который его команда выиграла со счетом 2:1. «Наша прошлая беседа вызвала большой скандал в российских медиа. Там думают, что я неправильно произнес одну из букв. Хотя это неправда. Есть американский английский и то, как принято говорить в Британии. В моей школе, говоря об увольнении, это слово (sack — прим. “Ленты.ру”) произносили как “сак”», — разъяснил Слуцкий с улыбкой на лице.