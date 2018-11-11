Нулевое прощание: Аршавин завершил карьеру

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры. Путь полузащитника в большом футболе получился необычным — от всенародной любви после неожиданной бронзы на чемпионате Европы — 2008 до масштабной обструкции после вылета с Евро-2012 и необдуманных слов фанатам: «Ваши ожидания — это ваши проблемы».

Однако нельзя отрицать, что Аршавин вписал свое имя в историю российского футбола, пусть даже не все страницы в его биографии будут белоснежно чистыми.

Он провел 352 матча за петербургский «Зенит», сыграв огромную роль в первом чемпионстве команды за 23 года, добытом в сезоне-2007. Также Аршавин помог питерцам завоевать первый в истории европейский трофей — Кубок УЕФА, став лучшим игроком финального матча против «Рейнджерс» (2:0) в 2008 году.

Тем же летом полузащитник отменно проявил себя на чемпионате Европы, приняв участие в последнем матче группового этапа против Швеции, четвертьфинале с Голландией и полуфинале с Испанией. В итоге команда получила бронзовые медали турнира, а Андрей был признан лучшим игроком сборной России на турнире, даже несмотря на то, что пропустил первые две встречи из-за дисквалификации.

Такое выступление привлекло к Аршавину внимание топ-клубов Европы, однако он остался в «Зените» до февраля 2009 года и выиграл вместе с командой Суперкубок УЕФА, выйдя на замену в матче, где сине-бело-голубые неожиданно одолели победителя Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Добавив в копилку еще один трофей, зимой полузащитник подписал контракт с лондонским «Арсеналом», в котором провел около четырех лет. Однако карьера на Туманном Альбионе не задалась: после ударного начала (десять голов за 21 матч и звание лучшего игрока месяца в Премьер-лиге) Аршавин постепенно собрал серию из слабых игр и оказался на скамейке запасных.

Однако болельщики «Арсенала» до сих пор вспоминают покер россиянина в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде», оформленный в апреле 2009 года. До этого ни один игрок не мог забить столько «красным» на их поле в течение 63 лет.

К сожалению, в Англии Аршавин так и не смог обрести стабильность, и перед Евро-2012 ему пришлось отправиться в аренду в «Зенит», чтобы получить игровую практику.

А затем произошел момент, после которого карьера Андрея окончательно пошла под откос: сборная России провалилась на групповом этапе чемпионата Европы, а раздраженный футболист заявил в отеле, что «ожидания фанатов» — это их «проблемы».

После этого «Зенит» решил не продлевать аренду Аршавина, и игрок вернулся в «Арсенал» — на скамейку запасных. Досидев до конца контракта и переждав бурю недовольства общественности, полузащитник все же подписал контракт с сине-бело-голубыми на два года, но важным элементом команды уже не являлся.

После завершения контракта с «Зенитом» последовали сумбурные полгода в краснодарской «Кубани», где Аршавин не отличился ни одним результативным действием.

Казалось, что с футболом пора заканчивать, однако экс-капитан сборной России все же нашел команду, которая готова была принять его даже с таким бэкграундом, — казахстанский «Кайрат».

Именно за этот клуб Аршавин провел свой последний матч в карьере — на стадионе «Центральный» в Алма-Ате против карагандинского «Шахтера».

Конечно, это не лондонский «Эмирейтс» и не «Санкт-Петербург Арена», однако Аршавин определенно заслуживает уважения хотя бы за то, что играл в футбол до 37 лет, несмотря на довольно серьезные взлеты и падения.

В Казахстане игрока проводили с большими почестями: под хэштегом #СауБолАндрей («сау бол» — «до свидания» по-казахски) болельщики оставляли свои прощальные пожелания в соцсетях, во время матча с «Шахтером» на стадионе можно было увидеть растяжки «Прощай, легенда!», и многие алматинцы пришли в футболках с фамилией Аршавина.

Также клуб организовал необычную акцию под названием «Привет, Андрей»: все мужчины с этим именем могли посетить игру бесплатно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bp6G1sgHN5p/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bp6G1sgHN5p/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bp6G1sgHN5p/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Алматы сегодня (@almaty.today)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-08T05:39:07+00:00">7 Ноя 2018 в 9:39 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Аршавин появился на поле с замены на 54-й минуте встречи, но не смог отличиться результативными действиями, и матч завершился со счетом 0:0 — такое вот миролюбивое прощание. В рамках чествования россиянину подарили национальный костюм чапан, а одноклубники начали подкидывать его на руках.

На последней пресс-конференции Аршавин подтвердил, что не намерен продолжать играть на профессиональном уровне:

«Думаю, что полностью завершаю карьеру. В конце ноября я вернусь в Петербург. Из Казахстана увезу теплоту людей — я понимал, что они приходили смотреть на мои игры. С командой у меня сложились хорошие отношения. Мы будем общаться дальше».

Бывший партнер Аршавина по петербургскому «Зениту» Александр Кержаков с пониманием принял известие о завершении карьеры полузащитника и отметил, что лучше партнера по команде у него не было.

«Все знают, каким футболистом был Андрей. Он был очень хорошим игроком, одним из лучших в российской истории. Для меня это вообще лучший партнер за всю карьеру. Время приходит, нам всем приходится заканчивать карьеру профессионального футболиста. Я желаю реализовать ему свой талант и быть полезным в той отрасли, которую он выберет», — приводит ТАСС слова Кержакова.

Также экс-футболист выразил мнение, что теперь Аршавин может заняться деятельностью функционера в питерском клубе.

«Я думаю, что нынешнее руководство “Зенита” вернет Андрея в клуб, зная, как его любит Сергей Александрович Фурсенко. Думаю, что он вернется в клуб и будет тем человеком, который поможет развивать “Зенит” и помогать своим опытом, советами».

Сам Аршавин уже выразил желание оказаться в стане сине-бело-голубых.

Конечно, я бы хотел работать в «Зените». В какой должности? В такой, чтобы поменьше делать и побольше получать. Андрей Аршавин

«Конечно, я бы хотел работать в “Зените”. В какой должности? В такой, чтобы поменьше делать и побольше получать», — пошутил футболист в интервью YouTube-каналу «Красава».