Футболист «Кайрата» проговорился об уходе еще одного лидера из клуба вслед за Аршавиным
Полузащитник «Кайрата» бразилец Исаэль, похоже, покинет алматинский клуб по окончании сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник «Кайрата» бразилец Исаэль, похоже, покинет алматинский клуб по окончании сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поводом послужил пост молодого футболиста «Кайрата» Самата Сарсенова в соцсетях. Нападающий опубликовал на своей странице в Instagram фотографию из раздевалки после матча заключительного 33-го тура
Этот матч стал прощальным для Андрея Аршавина за алматинский клуб. 37-летний россиянин вышел на замену на 50-й минуте игры, но результативными действиями не отметился. После финального свистка Аршавин совершил круг почета по стадиону, после чего ему торжественно вручили чапан.
Ранее «Кайрат» объявил, что не будет подписывать новый контракт с российским игроком, а сам Аршавин заявил, что после «Кайрата» не будет выступать за другой клуб.
После матча Сарсенов выложил фотографию с Исаэлем. «Было круто играть с вами, Исаэль Барбоза, Андрей Аршавин. Прощай легенда», — подписал футболист совместный снимок. Тем самым он намекнул на уход из клуба и бразильского полузащитника.
Однако позже Сарсенов удалил снимок с Исаэлем и выложил совместную фотографию уже с Аршавиным.
Отметим, что контракт Исаэля с «Кайратом» рассчитан до конца сезона. В октябре появилась информация, что бразилец может покинуть клуб. Позже «Кайрат» выступил в заявлением по поводу этой ситуации.
За «Кайрат» Исаэль выступает с 2014 года. За это время он не раз становился призером чемпионата страны, трижды завоевывал Кубок и дважды — Суперкубок Казахстана. До переезда в Алматы бразилец защищал цвета ряда бразильских клубов, турецкого «Гиресунспора», португальского «Насьоналя» и российского «Краснодара».