«Барселона» проиграла «Бетису». Месси забил два мяча

Источник: AP 2018

В составе победителей мячи забили Эктор Фирпо (20-я минута), Хоакин Санчес (34), Джовани Ло Чельсо (71) и Серхио Каналес (83). У хозяев отличились Лионель Месси (68 — с пенальти, 90+4) и Артуро Видаль (79). На 81-й минуте полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Месси провел первый матч с 20 октября, когда получил перелом руки в игре с «Севильей». Из-за этого он пропустил два матча Лиги чемпионов против итальянского «Интера», две встречи чемпионата и одну — Кубка Испании. В отсутствие Месси «Барселона» одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.