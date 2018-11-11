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20:40 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» проиграла «Бетису». Месси забил два мяча

ТАСС, 11 ноября. «Барселона» уступила «Бетису» со счетом 3:4 в домашнем матче чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2018

В составе победителей мячи забили Эктор Фирпо (20-я минута), Хоакин Санчес (34), Джовани Ло Чельсо (71) и Серхио Каналес (83). У хозяев отличились Лионель Месси (68 — с пенальти, 90+4) и Артуро Видаль (79). На 81-й минуте полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

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Месси провел первый матч с 20 октября, когда получил перелом руки в игре с «Севильей». Из-за этого он пропустил два матча Лиги чемпионов против итальянского «Интера», две встречи чемпионата и одну — Кубка Испании. В отсутствие Месси «Барселона» одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

Каталонцы потерпели первое домашнее поражение в чемпионате с сентября 2016 года и впервые с 2003 года пропустили на своем поле больше трех мячей. «Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице текущего первенства с 24 очками.
«Бетис» не побеждал до этого в чемпионате на протяжении четырех матчей, клуб из Севильи располагается на 12-й строчке с 16 очками.

Барселона 3:4
Первый тайм: 0:2
Бетис
11.11.2018, 18:15 основной раунд: 12-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Солар Кике Сетьен
Голы
68′ Лионель Месси 10
79′ Артуро Видаль (М. Эль-Хаддади) 22
90+2′ Лионель Месси (А. Видаль) 10
20 Хуниор Фирпо (Виллиам Карвалью) 20′
17 Санчес Родригес Хоакин (К. Тельо) 34′
21 Джовани Ло Сельсо (К. Тельо) 71′
6 Серхио Каналес (Х. Фирпо) 83′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Серхи Роберто 20
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Клеман Лангле 15
44′ 81′ Иван Ракитич 4
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
46′ Артур 8
73′ Артуро Видаль 22
59′ 69′ Серхио Бускетс 5
Карлес Аленья 26
57′ Филипе Силва Малком 14
Мунир Эль-Хаддади 19
13 Пау Лопес
5 Марк Бартра
12 Решел да Силва Жуниор Сидней
23 Аисса Манди 69′
11 Кристиан Тельо
20 Хуниор Фирпо
14 Виллиам Карвалью
18 Андрес Гуардадо 24′
21 Джовани Ло Сельсо 87′
8 Такаси Инуи
16 Лорен Морон 76′
7 Серхио Леон
17 Санчес Родригес Хоакин 62′
6 Серхио Каналес
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 8
10 Угловые 5
13 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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