Следующий соперник «Астаны» по Лиге Европы забил четыре мяча и прервал серию поражений
Соперники «Астаны» по групповому раунду Лиги Европы провели свои очередные матчи во внутренних чемпионатах, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперники «Астаны» по групповому раунду Лиги Европы провели свои очередные матчи во внутренних чемпионатах, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, киевское «Динамо» нанесло разгромное поражение «Мариуполю» в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу. Встреча команд, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Николай Шапаренко (33-я минута), Беньямин Вербич (57-я) и Виктор Цыганков (85-я с пенальти), еще один мяч в свои ворота забил защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко (62-я).
После этой игры «Динамо», прервав серию из двух поражений, с 32 очками идет вторым, отставая на пять очков от лидирующего «Шахтера» из Донецка, у которого есть игра в запасе. «Мариуполь» (20-я) занимает седьмую строчку.
А «Ренн» дома сыграл вничью с «Нантом» 1:1 в матче 13-го тура чемпионата Франции. На гол Якоба Юханссона (8-я минута) гости ответили точным ударом Эмилиано Салы (16-я). Обе команды имеют в активе по 16 очков.
Добавим, что «Астана» 29 ноября примет «Динамо» в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы. Первый матч команд в Киеве завершился вничью — 2:2.
После четырех туров «Астана», набрав восемь очков, делит первое место с киевским «Динамо» (8). Третьим идет французский «Ренн» (3), а «Яблонец» (2) замыкает квартет.