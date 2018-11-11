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21:12 (мск), источник: Vesti.kz

Следующий соперник «Астаны» по Лиге Европы забил четыре мяча и прервал серию поражений

Соперники «Астаны» по групповому раунду Лиги Европы провели свои очередные матчи во внутренних чемпионатах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Так, киевское «Динамо» нанесло разгромное поражение «Мариуполю» в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу. Встреча команд, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Николай Шапаренко (33-я минута), Беньямин Вербич (57-я) и Виктор Цыганков (85-я с пенальти), еще один мяч в свои ворота забил защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко (62-я).

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После этой игры «Динамо», прервав серию из двух поражений, с 32 очками идет вторым, отставая на пять очков от лидирующего «Шахтера» из Донецка, у которого есть игра в запасе. «Мариуполь» (20-я) занимает седьмую строчку.

А «Ренн» дома сыграл вничью с «Нантом» 1:1 в матче 13-го тура чемпионата Франции. На гол Якоба Юханссона (8-я минута) гости ответили точным ударом Эмилиано Салы (16-я). Обе команды имеют в активе по 16 очков.

Добавим, что «Астана» 29 ноября примет «Динамо» в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы. Первый матч команд в Киеве завершился вничью — 2:2.

После четырех туров «Астана», набрав восемь очков, делит первое место с киевским «Динамо» (8). Третьим идет французский «Ренн» (3), а «Яблонец» (2) замыкает квартет.

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Следующий соперник "Астаны" по Лиге Европы забил четыре мяча и прервал серию поражений
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