Следующий соперник «Астаны» по Лиге Европы забил четыре мяча и прервал серию поражений

Так, киевское «Динамо» нанесло разгромное поражение «Мариуполю» в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу. Встреча команд, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Николай Шапаренко (33-я минута), Беньямин Вербич (57-я) и Виктор Цыганков (85-я с пенальти), еще один мяч в свои ворота забил защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко (62-я).

После этой игры «Динамо», прервав серию из двух поражений, с 32 очками идет вторым, отставая на пять очков от лидирующего «Шахтера» из Донецка, у которого есть игра в запасе. «Мариуполь» (20-я) занимает седьмую строчку.

А «Ренн» дома сыграл вничью с «Нантом» 1:1 в матче 13-го тура чемпионата Франции. На гол Якоба Юханссона (8-я минута) гости ответили точным ударом Эмилиано Салы (16-я). Обе команды имеют в активе по 16 очков.

Добавим, что «Астана» 29 ноября примет «Динамо» в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы. Первый матч команд в Киеве завершился вничью — 2:2.