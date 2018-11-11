«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии

Источник: AP 2018

В составе победителей мячи забили Давид Сильва (12-я минута), Серхио Агуэро (48) и Илкай Гюндоган (86). У проигравших с пенальти отличился Антони Марсьяль (58).

Для главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью матч стал 300-м в рамках Английской премьер-лиги, на его счету 189 побед — это лучший показатель за аналогичное количество матчей среди всех тренеров в истории лиги. По проценту побед в первых 300 играх в премьер-лиге он опередил таких специалистов, как Алекс Фергюсон, Арсен Венгер и Рафаэль Бенитес.

Агуэро забил восьмой гол в манчестерских дерби в рамках чемпионата и сравнялся с лидером по этому показателю Уэйном Руни. Моуринью и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сыграли 22-й очный матч: 10 побед на счету испанца, 5 — португальца.

Всего «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» с 1881 года провел 177 матчей, «Сити» выиграл в 52-й раз, на счету «Юнайтед» 73 победы, 52 встречи завершились вничью.