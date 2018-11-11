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21:28 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 11 ноября. «Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Этихад».

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Источник: AP 2018

В составе победителей мячи забили Давид Сильва (12-я минута), Серхио Агуэро (48) и Илкай Гюндоган (86). У проигравших с пенальти отличился Антони Марсьяль (58).

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Для главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью матч стал 300-м в рамках Английской премьер-лиги, на его счету 189 побед — это лучший показатель за аналогичное количество матчей среди всех тренеров в истории лиги. По проценту побед в первых 300 играх в премьер-лиге он опередил таких специалистов, как Алекс Фергюсон, Арсен Венгер и Рафаэль Бенитес.

Агуэро забил восьмой гол в манчестерских дерби в рамках чемпионата и сравнялся с лидером по этому показателю Уэйном Руни. Моуринью и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сыграли 22-й очный матч: 10 побед на счету испанца, 5 — португальца.

Всего «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» с 1881 года провел 177 матчей, «Сити» выиграл в 52-й раз, на счету «Юнайтед» 73 победы, 52 встречи завершились вничью.

В турнирной таблице «Манчестер Сити» лидирует с 32 очками, «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место, имея в активе 20 очков.

Манчестер Сити 3:1
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
11.11.2018, 19:30 основной раунд: 12-й тур Etihad Stadium (City of Manchester)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Жозе Моуринью
Голы
12′ Давид Сильва (Бернарду Силва) 21
48′ Серхио Агуэро (Р. Махрез) 10
86′ Илкай Гюндоган (Бернарду Силва) 8
11 Антони Марсьяль 58′
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
Бенжамен Менди 22
Джон Стоунс 5
Эмерик Ляпорт 14
33′ Бернарду Силва 20
Фернандинью 25
Рахим Стерлинг 7
90′ Давид Сильва 21
Фил Фоден 47
62′ Рияд Махрез 26
Лерой Сане 19
75′ Серхио Агуэро 10
Илкай Гюндоган 8
1 Давид де Хеа
18 Эшли Янг
23 Люк Шоу 42′
2 Виктор Линделеф
12 Крис Смоллинг
27 Маруан Феллаини
31 Неманья Матич
11 Антони Марсьяль
21 Андер Агуэра Эррера 73′
8 Хуан Мануэль Мата
10 Маркус Рэшфорд 73′
7 Алексис Санчес
14 Джесси Лингард 57′
9 Ромелу Лукаку
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 1
6 Угловые 1
12 Фолы 12
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
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Желтая карточка
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