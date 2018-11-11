Экс-тренер «Спартака» Каррера может возглавить «Удинезе»

Источник: РИА "Новости"

Бывший наставник красно-белых входит в число претендентов на место нынешнего наставника команды Хулио Веласкеса, который в скором времени может быть уволен.

Также кандидатами являются Давиде Никола, Чезаре Пранделли, Клаудио Раньери и Кике Санчес Флорес.

Каррера возглавлял российский клуб с 2016 года. В сезоне-2016/17 красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России. Был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды 22 октября 2018 года.