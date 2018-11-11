Экс-тренер «Спартака» Каррера может возглавить «Удинезе»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Удинезе» из чемпионата Италии, сообщает Sky Sport Italia.
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Удинезе» из чемпионата Италии, сообщает Sky Sport Italia.
Бывший наставник
Также кандидатами являются Давиде Никола, Чезаре Пранделли, Клаудио Раньери и Кике Санчес Флорес.
Каррера возглавлял российский клуб с 2016 года. В сезоне-2016/17
Ранее сообщалось, что Каррера будет следить за матчами «Спартака» во всех турнирах.