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11 ноября, источник: Р-Спорт

«Арсенал» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в АПЛ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Футболисты лондонского «Арсенала» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии.

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Источник: AFP 2018

Игра, прошедшая в воскресенье в Лондоне, закончилась со счетом 1:1. На гол Ивана Кавалейру на 13-й минуте у гостей «канониры» ответили точным ударом армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на 86-й.

«Арсенал», беспроигрышная серия которого достигла девяти матчей (семь побед и две ничьи), с 24 очками занимает пятое место в чемпионате, на восемь баллов отставая от лидера — «Манчестер Сити». «Вулверхэмптон» с 16 очками располагается на 11-й строчке.

Арсенал 1:1
Первый тайм: 0:1
Вулверхэмптон Уондерерс
11.11.2018, 19:30 основной раунд: 12-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Эмери Унаи Эшпириту Санту Нуну
Голы
86′ Генрих Мхитарян (А. Рэмси) 7
7 Иван Кавалейру (Р. Хименес) 13′
Составы
Бернд Лено 19
78′ Эктор Бельерин 2
Роб Холдинг 16
Шкодран Мустафи 20
Лукас Торрейра 11
Гранит Джака 34
Александр Ляказетт 9
Пьер-Эмерик Обамеянг 14
76′ Сеад Колашинац 31
Генрих Мхитарян 7
69′ 75′ Месут Езил 10
Аарон Рэмси 8
45′ Алекс Ивоби 17
Маттео Гендузи 29
11 Руй Патрисиу
2 Мэтт Доэрти 71′
5 Райан Беннетт
15 Вилли Боли
16 Конор Коади
19 Хонатан Хонни Кастро
8 Рубен Невеш
28 Жоау Моутинью
7 Иван Кавалейру 61′
18 Диогу Жота
9 Рауль Хименес 85′
17 Морган Гиббс-Уайт
10 Элдер Кошта 75′ 74′
37 Адама I Траоре
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 5
11 Угловые 2
9 Фолы 16
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Стюарт Аттуэлл (Англия)
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