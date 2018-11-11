«Арсенал» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в АПЛ

Игра, прошедшая в воскресенье в Лондоне, закончилась со счетом 1:1. На гол Ивана Кавалейру на 13-й минуте у гостей «канониры» ответили точным ударом армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на 86-й.

«Арсенал», беспроигрышная серия которого достигла девяти матчей (семь побед и две ничьи), с 24 очками занимает пятое место в чемпионате, на восемь баллов отставая от лидера — «Манчестер Сити». «Вулверхэмптон» с 16 очками располагается на 11-й строчке.