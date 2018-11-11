«Арсенал» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в АПЛ
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Футболисты лондонского «Арсенала» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Футболисты лондонского «Арсенала» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии.
Игра, прошедшая в воскресенье в Лондоне, закончилась со счетом 1:1. На гол Ивана Кавалейру на 13-й минуте у гостей «канониры» ответили точным ударом армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на 86-й.
«Арсенал», беспроигрышная серия которого достигла девяти матчей (семь побед и две ничьи), с 24 очками занимает пятое место в чемпионате, на восемь баллов отставая от лидера — «Манчестер Сити». «Вулверхэмптон» с 16 очками располагается на 11-й строчке.
|Арсенал
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1:1
Первый тайм: 0:1
|Вулверхэмптон Уондерерс
|Эмери Унаи
|Эшпириту Санту Нуну
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|5
|11
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Стюарт Аттуэлл (Англия)