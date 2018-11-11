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22:28 (мск), источник: Sports.kz

Ричард Алмейда: Не верьте фейковым новостям. Я остаюсь в «Астане»

Полузащитник национальной сборной Азербайджана и «Астаны» Ричард Алмейда в интервью республиканскому интернет-порталу Sports.kz опроверг информацию о возможном уходе из казахстанского клуба после завершения сезона.

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— Когда ты становишься чемпионом, это всегда огромное событие. Я очень рад за команду, за тренерский штаб. У нас дружная команда, и мы это показывали в каждом матче. Сегодня победили «Иртыш» с крупным счетом. Теперь будем готовиться к следующим играм в Лиге Европы. Я чувствую себя хорошо и жду хороших матчей.

— Что насчет настроя команды к матчу с «Динамо» (Киев)?

— «Динамо» всегда считалось одним из лучших клубов в Украине, там сильные футболисты. Думаю, в игре с чехами мы показали, что обладаем большим желанием и стремлением побеждать, характером. Мы лишь должны сохранять концентрацию до конца. С Киевом будет тяжело, но мы должны сделать все, чтобы выиграть, потому что тогда сможем обеспечить выход в плей-офф Лиги Европы.

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— Когда Вы пришли в команду, у Вас многое не получалось…

— Когда я перешел в «Астану», два месяца был без тренировок и игр. Другие ребята на тот момент уже были в форме. Поэтому я прибавлял от игры к игре. Нужно было время. Спасибо тренерам клуба, футболистам, — они поддерживали меня и помогли набрать кондиции.

— Читал Ваше интервью, — что по окончании сезона Вы планируете уйти из «Астаны» и вернуться в «Карабах».

— Это фейковая новость. Не верьте. Я давал интервью журналисту из Бразилии. Сказал, что, возможно, когда-нибудь, вернусь в «Карабах». Я не говорил, что это произойдет в ближайшем будущем. Они изменили мои слова.

— Другими словами, — Вы останетесь в «Астане»?

— У меня еще два года контракта, и я хочу доработать свой контракт до конца.

— Какие впечатления остались от матча против «Кайрата»?

— Дерби — это всегда интересно. В «Кайрате» сильная команда, но прямо сейчас «Астана» — лучший клуб Казахстана.

АВТОР: Ануар Абдрахманов

ФОТО: www.fca.kz

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