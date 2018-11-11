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22:35 (мск), источник: Р-Спорт

«Шальке» крупно проиграл «Айнтрахту» в матче бундеслиги

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. «Шальке» потерпел крупное поражение от франкфуртского «Айнтрахта» в матче 11-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся во Франкфурте в воскресенье, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Лука Йович (61 и 73-я минута) и Себастьен Алле (80).

«Айнтрахт» (20 очков), продливший беспроигрышную серию в бундеслиге до шести игр, находится на четвертой строчке в турнирной таблице, «Шальке» (10) идет 14-м.

Команда из Гельзенкирхена является соперником московского «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов. 3 октября железнодорожники дома уступили немецкой команде со счетом 0:1, ответная встреча пройдет в Гельзенкирхене 11 декабря.

Айнтрахт Ф 3:0
Первый тайм: 0:0
Шальке-04
11.11.2018, 20:00 основной раунд: 11-й тур Commerzbank-Arena
Главные тренеры
Ади Хюттер Доменико Тедеско
Голы
61′ Лука Йович (А. Ребич) 8
73′ Лука Йович (Ф. Костич) 8
80′ Себастьен Алле 9
Составы
Кевин Трапп 31
Эван Н`Дика 2
Давид Анхель Абраам 19
Данни Да Коста 24
Джонатан де Гузман 6
Макото Хасебе 20
Анте Ребич 4
Себастьен Алле 9
87′ Желсон Фернандеш 5
Марк Штендера 21
90′ Филип Костич 10
Талеб Тавата 33
82′ Лука Йович 8
Мият Гачинович 11
1 Ральф Ферманн
5 Матия Настасич
26 Салиф Сане 76′
10 Набиль Бенталеб 31′
17 Бенжамен Стамбули
18 Даниэль Калиджури
28 Алессандро Шепф
19 Гвидо Бургшталлер
8 Суат Сердар 65′
2 Уэстон Маккенни
7 Марк Ут 54′
11 Евгений Коноплянка
36 Брель Эмболо 83′
25 Амин Харит
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 1
10 Угловые 4
7 Фолы 14
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Беньямин Кортус (Германия)
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