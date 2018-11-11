«Шальке» крупно проиграл «Айнтрахту» в матче бундеслиги
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. «Шальке» потерпел крупное поражение от франкфуртского «Айнтрахта» в матче 11-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. «Шальке» потерпел крупное поражение от франкфуртского «Айнтрахта» в матче 11-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, состоявшаяся во Франкфурте в воскресенье, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Лука Йович (61 и 73-я минута) и Себастьен Алле (80).
«Айнтрахт» (20 очков), продливший беспроигрышную серию в бундеслиге до шести игр, находится на четвертой строчке в турнирной таблице, «Шальке» (10) идет 14-м.
Команда из Гельзенкирхена является соперником московского «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов. 3 октября железнодорожники дома уступили немецкой команде со счетом 0:1, ответная встреча пройдет в Гельзенкирхене 11 декабря.
|Айнтрахт Ф
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3:0
Первый тайм: 0:0
|Шальке-04
|Ади Хюттер
|Доменико Тедеско
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|1
|10
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Беньямин Кортус (Германия)