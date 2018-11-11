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22:51 (мск), источник: Р-Спорт

«Стандард» победил «Кортрейк» в матче чемпионата Бельгии

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Льежский «Стандард» нанес поражение «Кортрейку» в выездном матче 15-го тура чемпионата Бельгии по футболу.

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Максим Лестьенн (1-я минута) и Поль-Жозе Мпоку (76).

«Стандард» является соперником «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы. В четверг «горожане» на своем поле обыграли «Стандард» со счетом 2:1. В первой встрече клубов в Льеже победу одержала бельгийская команда — 2:1.

Стандард Л
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