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23:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Севилья» одержала волевую победу над «Эспаньолом», Промес был заменен в перерыве

«Севилья» одержала волевую победу над «Эспаньолом» в матче 12-го тура чемпионата Испании (2:1).

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Источник: AP 2018

Голами в составе красно-белых отметились защитник Габриэль Меркадо и форвард Виссам Бен Йеддер.

Футбол
Испания 2018/2019
Тур 12, 11.11.2018, 20:30
Севилья
2Эспаньол1

Экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Севилью», провел на поле один тайм.

«Севилья» набрала 23 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице. «Эспаньол» с 21 баллом располагается на пяточ строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

12-й тур

«Севилья» — «Эспаньол» — 2:1 (0:1)

Голы: Борха Иглесиас, 38 (0:1). Меркадо, 70 (1:1). Бен Йеддер, 89 (2:1).

«Севилья»: Вацлик, Каррису, Меркадо, Эскудеро, Гомес, Банега, Васкес (Гоналон, 75), Хесус Навас, Сарабия (Амаду, 90+2), Промес (Бен Йеддер, 46), Андре Силва.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Росалес (Хави Лопес, 81), Вила, Давид Лопес, Эрмосо, Гранеро, Дардер (Виктор Санчес, 76), Рока, Мелендо (Леу Баптистан, 70), Серхио Гарсия, Борха Иглесиас.

Предупреждения: Васкес, 8. Каррису, 18. Гранеро, 54. Меркадо, 62. Диего Лопес, 83. Эскудеро, 88.

Судья: Хайме Латре.

11 ноября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

«Райо Вальекано» и «Вильярреал» сыграли вничью (2:2).

Футбол
Испания 2018/2019
Тур 12, 11.11.2018, 20:30
Райо Вальекано
2Вильярреал2

«Райо Вальекано» — «Вильярреал» — 2:2 (1:1)

Голы: Чиквуэзе, 33 (0:1). Рауль де Томас, 45+1 (1:1). Альваро Гарсия, 66 (2:1). Сансоне, 80 (2:2).

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Амат, Адвинкула, Ба, Алекс Морено, Трехо (Альваро Гарсия, 63), Имбула (Элустондо, 75), Посо, Комесанья, Эмбарба (Бебе, 84), Рауль де Томас.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Хауме (Сансоне, 73), Альваро Гонсалес, Мори, Мигелон, Тригерос, Пабло Форнальс (Касорла, 81), Касерес, Чиквуэзе, Морено (Педраса, 59), Токо-Экамби.

Предупреждения: Амат, 44. Альваро Гонсалес, 61. Тригерос, 87.

Удаление: Альваро Гонсалес, 90+2.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

11 ноября. Мадрид. Стадион «Campo de Futbol de Vallecas».

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