«Севилья» одержала волевую победу над «Эспаньолом», Промес был заменен в перерыве
«Севилья» одержала волевую победу над «Эспаньолом» в матче 12-го тура чемпионата Испании (2:1).
«Севилья» одержала волевую победу над «Эспаньолом» в матче 12-го тура чемпионата Испании (2:1).
Голами в составе
«Севилья» набрала 23 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице. «Эспаньол» с 21 баллом располагается на пяточ строчке.
Чемпионат Испании
Лига 1
12-й тур
«Севилья» — «Эспаньол» — 2:1 (0:1)
Голы: Борха Иглесиас, 38 (0:1). Меркадо, 70 (1:1). Бен Йеддер, 89 (2:1).
«Севилья»: Вацлик, Каррису, Меркадо, Эскудеро, Гомес, Банега, Васкес (Гоналон, 75), Хесус Навас, Сарабия (Амаду, 90+2), Промес (Бен Йеддер, 46), Андре Силва.
«Эспаньол»: Диего Лопес, Росалес (Хави Лопес, 81), Вила, Давид Лопес, Эрмосо, Гранеро, Дардер (Виктор Санчес, 76), Рока, Мелендо (Леу Баптистан, 70), Серхио Гарсия, Борха Иглесиас.
Предупреждения: Васкес, 8. Каррису, 18. Гранеро, 54. Меркадо, 62. Диего Лопес, 83. Эскудеро, 88.
Судья: Хайме Латре.
11 ноября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
«Райо Вальекано» и «Вильярреал» сыграли вничью (2:2).
«Райо Вальекано» — «Вильярреал» — 2:2 (1:1)
Голы: Чиквуэзе, 33 (0:1). Рауль де Томас, 45+1 (1:1). Альваро Гарсия, 66 (2:1). Сансоне, 80 (2:2).
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Амат, Адвинкула, Ба, Алекс Морено, Трехо (Альваро Гарсия, 63), Имбула (Элустондо, 75), Посо, Комесанья, Эмбарба (Бебе, 84), Рауль де Томас.
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Хауме (Сансоне, 73), Альваро Гонсалес, Мори, Мигелон, Тригерос, Пабло Форнальс (Касорла, 81), Касерес, Чиквуэзе, Морено (Педраса, 59),
Предупреждения: Амат, 44. Альваро Гонсалес, 61. Тригерос, 87.
Удаление: Альваро Гонсалес, 90+2.
Судья: Гонсалес Гонсалес.
11 ноября. Мадрид. Стадион «Campo de Futbol de Vallecas».