Футболисты «Бенфики» в большинстве обыграли «Тонделу»
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. «Бенфика» взяла верх над «Тонделой» в выездном матче 10-го тура чемпионата Португалии по футболу.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. «Бенфика» взяла верх над «Тонделой» в выездном матче 10-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Жонас (9-я минута), Харис Сеферович (64) и Рафа Силва (75), автоголом отметился Херман Конти (1).
«Тондела» заканчивала матч вдевятером после удалений Давида Бруну (54-я минута) и Икару Силвы (85).