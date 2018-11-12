«Шахтер» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Украины, обыграв «Ворсклу»

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Полтаве, завершилась со счетом 2:0 в пользу «горняков». Мячи забили Веллингтон Нем (19-я минута) и Майкон Барберан (41). На 71-й минуте нападающий «Шахтера» Жуниор Мораэс не реализовал пенальти.