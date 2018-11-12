«Шахтер» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Украины, обыграв «Ворсклу»
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Футболисты донецкого «Шахтера» нанесли гостевое поражение полтавской «Ворскле» в матче 15-го тура чемпионата Украины.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Футболисты донецкого «Шахтера» нанесли гостевое поражение полтавской «Ворскле» в матче 15-го тура чемпионата Украины.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Полтаве, завершилась со счетом 2:0 в пользу «горняков». Мячи забили Веллингтон Нем (19-я минута) и Майкон Барберан (41). На 71-й минуте нападающий «Шахтера» Жуниор Мораэс не реализовал пенальти.
После 15 туров «Шахтер», одержавший 13-ю победу в текущем чемпионате и четвертую подряд, возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 40 очков. На восемь баллов «горняки» опережают идущее на втором месте киевское «Динамо». «Ворскла» (24 очка) занимает четвертую строчку.
|Василий Сачко
|Паулу Фонсека
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|Желтые карточки
|Красные карточки
|8
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|11
|2
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|2