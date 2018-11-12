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00:03 (мск), источник: Р-Спорт

«Шахтер» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Украины, обыграв «Ворсклу»

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Футболисты донецкого «Шахтера» нанесли гостевое поражение полтавской «Ворскле» в матче 15-го тура чемпионата Украины.

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Полтаве, завершилась со счетом 2:0 в пользу «горняков». Мячи забили Веллингтон Нем (19-я минута) и Майкон Барберан (41). На 71-й минуте нападающий «Шахтера» Жуниор Мораэс не реализовал пенальти.

После 15 туров «Шахтер», одержавший 13-ю победу в текущем чемпионате и четвертую подряд, возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 40 очков. На восемь баллов «горняки» опережают идущее на втором месте киевское «Динамо». «Ворскла» (24 очка) занимает четвертую строчку.

Ворскла 0:2
Первый тайм: 0:1
Шахтер Д
11.11.2018, 20:30 основной раунд: 15-й тур
Главные тренеры
Василий Сачко Паулу Фонсека
Голы
  Майкон 41′
Нереализованные пенальти
  Мораес Ж. 71′
Составы
Шуст Б. 1
Пердута И. 4
Даллку А. 44
Чижов А. 33
Артур 66
67′ Скляр А. 6
Габелок А. 8
Коломоец Ю. 26
74′ Сапай В. 23
Сергийчук М.  
87′ Шарпар В. 11
Мысык М.  
46′ Ребенок П. 82
Сакив Т.  
30 Пятов А.
22 Матвиенко Н.
4 Кривцов С.
5 Хочолава Д.
31 Исмаили
27 Майкон 68′
21 Патрик А.
74 Коваленко В.
23 Веллингтон Нем С. 80′
  Болбат С.
7 Тайсон Б. 90′
  Дентинью Б.
10 Мораес Ж. 88′
  Кайоде О.
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
8 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 11
2 Угловые 4
9 Фолы 15
4 Офсайды 2
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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