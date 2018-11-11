«Марсель» обыграл «Дижон» в 13-м туре чемпионата Франции
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Футболисты «Марселя» победили «Дижон» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Футболисты «Марселя» победили «Дижон» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Франции.
Игра, прошедшая в воскресенье в Марселе, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Отличились Лукас Окампос (45-я минута) и Адиль Рами (84).
В другом матче тура «Ренн» на своем поле сыграл вничью с «Нантом» — 1:1.
|Руди Гарсия
|Оливье Далль'Ольо
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|3
|10
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Вилли Делажо (Франция)