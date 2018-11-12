«Сассуоло» и «Лацио» сыграли вничью в 12-м туре чемпионата Италии
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Футболисты «Сассуоло» и «Лацио» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Футболисты «Сассуоло» и «Лацио» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Италии.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в
«Лацио», набравший 22 очка, занимает четвертое место в чемпионате Италии. «Сассуоло» с 19 баллами располагается на седьмой позиции.
|Роберто Де Дзерби
|Симоне Индзаги
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|21
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джанпаоло Кальварезе (Италия)