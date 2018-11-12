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00:05 (мск), источник: Р-Спорт

«Сассуоло» и «Лацио» сыграли вничью в 12-м туре чемпионата Италии

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Футболисты «Сассуоло» и «Лацио» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Италии.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Реджо-Эмилии, завершилась со счетом 1:1. На гол Марко Пароло на 7-й минуте у римлян хозяева ответили точным ударом Джанмарко Феррари на 15-й минуте.

«Лацио», набравший 22 очка, занимает четвертое место в чемпионате Италии. «Сассуоло» с 19 баллами располагается на седьмой позиции.

Сассуоло 1:1
Первый тайм: 1:1
Лацио
11.11.2018, 20:00 основной раунд: 12-й тур Mapei Stadium - Citta del Tricolore
Главные тренеры
Роберто Де Дзерби Симоне Индзаги
Голы
15′ Джанмарко Феррари (П. Лирола) 31
16 Марко Пароло 7′
Составы
Андреа Консильи 47
71′ Барбоза Сантос Марлон 2
Поль Лирола 21
Джанджакомо Маньяни 23
Джанмарко Феррари 31
23′ Альфред Данкан 32
76′ Мануэль Локателли 73
Доменико Берарди 25
51′ 82′ Клод Аджапонг 98
Рожериу 6
68′ Стефано Сенси 12
Филип Джуричич 9
85′ Кевин-Принс Боатенг 27
Хума Бабакар 30
1 Томас Стракоша
3 Луис Фелипе 54′
4 Патрисио Габаррон
26 Штефан Раду 28′
33 Франческо Ачерби
16 Марко Пароло
21 Сергей Милинкович-Савич
17 Чиро Иммобиле
6 Пеззини Лейва Лукас 78′
7 Валон Бериша
10 Ромеро Луис Альберто 56′ 41′
11 Карлос Хоакин Корреа
19 Сенад Лулич 73′
5 Джордан Лукаку
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 2
2 Угловые 6
13 Фолы 21
2 Офсайды 1
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Главный судья Джанпаоло Кальварезе (Италия)
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